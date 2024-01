Do toruńskich halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce zostały tylko dwa miesiące

- Toruń stał się mekką halowych mistrzostw Europy i świata w lekkiej atletyce masters - powiedział prezydent Michał Zaleski. - 2015 rok to był moment, kiedy rozegrane zostało u nas tak wielkie wydarzenie po raz pierwszy – 10. Halowe Mistrzostwa Europy. Później dwukrotnie, w latach 2019 i 2023, organizowaliśmy w Toruniu halowe mistrzostwa świata w lekkiej atletyce masters. Organizatorzy z federacji europejskich i światowych przyzwyczaili się do toruńskiego klimatu, smaku pierników i oczywiście też do toruńskiej rzetelności w przygotowywaniu tego typu imprez, że zdecydowali, by i w roku 2024 mistrzostwa Europy odbyły się znów u nas. Z radością wspominam tego typu wydarzenia, do Torunia przyjeżdżają tysiące osób, by realizować swoje zamierzenia sportowe, nawet 80-latkowie i osoby starsze. Oprócz tego zwiedzają i poznają nasze miasto, jego niezwykłą atmosferę. Nie robiliśmy dokładnych wyliczeń biznesowych, ile na takich mistrzostwach zyskuje miasto. Ale zwróćmy uwagę na coś innego. Na pewno marzec nie jest dla naszego miasta szczytem sezonu turystycznego. Jeśli przyjeżdżają do nas cztery tysiące uczestników mistrzostw, często z rodzinami, to jest to spory zastrzyk gotówki dla miejscowego biznesu.