Dziesięciu biegaczy, historyczna trasa i odnaleziony puchar. Takie były początki toruńskiego maratonu

- To chyba magia maratonu sprawiła, że dziesięć lat temu przeczytałem w "Gazecie Pomorskiej" artykuł o córce polskiego oficera zamordowanego w Katyniu. Było podane nazwisko jej taty - Edward Kwitowski. Skojarzyłem, że przecież tak samo nazywał się zwycięzca maratonu z 1924 roku. Dotarłem do dziennikarki, która rozmawiała z tą panią. Okazało się, że to faktycznie córka naszego biegacza. Pani Krystyna, wspaniała kobieta mieszkająca w Bydgoszczy, pokazała mi medale i ordery taty, w tym order Virtuti Militari, opowiedziała mi jego historię. Nieśmiało spytałem więc, czy tata dostał za wygranie maratonu puchar. Odpowiedziała, że tak, że puchar stał zawsze w domu i gdy tata był już oficerem, jego ordynans czyścił ten puchar niemal codziennie, żeby aż się lśnił. Zadałem więc kolejne pytanie - co się z tym pucharem stało? Okazało się, że puchar istnieje i jest u brata pod Katowicami. Po trzech dniach byłem już na Śląsku i od syna pana Kwitowskiego ten puchar dostałem. Na moje pytanie, jak długo mogę go trzymać, usłyszałem, że będzie lepiej, jak trafi do Torunia. I tak puchar Edwarda Kwitowskiego otrzymany za zwycięstwo w maratonie w 1924 roku wrócił do naszego miasta. Przywiozłem puchar z Katowic, pojechałem prosto pod pomnik Kopernika i postawiłem pod tym pomnikiem. W ten sposób maratońska klamra się domknęła - puchar wrócił tam, gdzie został wręczony zwycięzcy - kończy niezwykłą opowieść Ryszard Kowalski.