Dobroczyńca w szkole w Toruniu. Dzięki niemu udało się odnowić jedną z sal

Remont sali w szkole w Toruniu: przedsiębiorca go wykonał i pokrył koszty

Wyremontowana sala prezentuje się efektownie. Na podłodze stare, dziurawe gumoleum zostało zastąpione Winylowymi panelami dębowymi. Koszt remontu można szacować na 40-50 tysięcy złotych. W całości pokrył go Oleh Martyniuk. Na ścianach w sali ma się jeszcze pojawić graffiti.

- Naprawdę z głębi serca pragnę wyrazić najszczersze podziękowania dla firmy MYZ-BUD, której prezesem jest pan Oleh Martyniuk. Jestem przekonana, że wykonany przez nią remont pozwoli uczniom Zespołu Szkół Technicznych osiągać jeszcze lepsze wyniki w nauce. Mam też nadzieję, że w ślad za panem Martyniukiem podążą inni lokalni przedsiębiorcy. Każda, nawet niewielka pomoc otwiera młodzieży nowe możliwości, które w przyszłości zaowocują ich konkurencyjnością na rynku pracy - dodaje Magdalena Pulikowska-Dąbkiewicz.

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców przydałoby się przy zakupie materiałów, dzięki którym można by upiększyć szkołę. Byłaby to szansa, by wykazać się mogli kształcący się w Zespole Szkół Technicznych przyszli projektanci użytkowi. Na razie, jesienią ubiegłego roku, odnowione zostało główne wejście do placówki. Powstał tu sympatyczny mural. Zaprojektowała go Magdalena Pulikowska-Dąbkiewicz, a wykonali, po lekcjach, uczniowie.