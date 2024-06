Doda. Tak popularna piosenkarka zmieniała się przez lata. Sprawdź prywatne najnowsze zdjęcia polskiej gwiazdy

Doda i jej kariera

Na polskiej scenie muzycznej Doda obecna jest od ponad 20 lat. Od początku swojej działalności wzbudzała kontrowersje. Jej kariera na dobre nabrała rozpędu w 2000 roku kiedy to została wokalistką zespołu Virgin. Pokonała ponad sto kandydatek aspirujących do tej roli. Z zespołem występowała przez ponad 6 lat, kiedy to zdecydowała się na karierę solową, która z sukcesami trwa na polskiej scenie muzycznej.