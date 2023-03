Dodatkowo 3 tys. złotych dla każdego seniora? Znamy kwoty emerytury w marcu 2023 roku. Zobacz najnowsze wyliczenia emerytur!

Emerytura 2023 wzrośnie niemal na pewno od marca. Waloryzacja wyniesie 13,8 procent. Poza tym na emerytów czeka wypłata "trzynastki" oraz "czternastki". Ile wyniesie emerytura w przyszłym roku? Zobacz przykładowe wyliczenia!

Ta pewność bierze się z parametrów zapisanych w ustawie budżetowej na 2023 rok, której projekt rząd już zatwierdził. Zakłada on m.in. waloryzację emerytur od 1 marca 2023 r. w wysokości 13,8 procent oraz gwarantuje środki na wzrost świadczeń i 13. emerytury. Na czternastkę pieniądze też w nim się znajdą, ale najpierw musi być uchwalona ustawa gwarantująca takie dodatkowe świadczenie – albo tylko w 2023 r., albo jak zapowiedział Jarosław Kaczyński – już na stałe, każdego roku, jak to jest z prawnym uregulowaniem trzynastej emerytury.

Nowa trzynasta emerytura: ile wyniesie w 2023 roku

Aktualnie najniższa emerytura wynosi 1 338,44 zł brutto (netto to minus 9 proc. składki na ubezpieczenie zdrowotne). Jeśli nic się nie zmieni – a zmiana może być tylko na jeszcze wyższym wskaźniku waloryzacji w związku z rosnącą wciąż inflacją – i wskaźnik waloryzacji wyniesie 113,8, to najniższa emerytura wyniosłaby 1 523,14 zł.

Być może będzie jednak nieco wyższa – 1 588,44 zł, gdyż projektowane jest dodatkowo założenie, iż najniższe świadczenia mają wzrosnąć nie według wskaźnika procentowego, ale kwotowo – o 250 zł. Oznacza to, że do ok. 2 200 zł obecnej emerytury zastosowanie będzie miała waloryzacja kwotowa - o 250 zł, bo waloryzacja współczynnikiem 1,1138 dawałaby mniej niż z30 zł: np. 2 000 zł tylko 227,60 zł, a 2 100 zł tylko 238,98 zł. Dopiero emerytury wyższe niż 2 200 zł waloryzowane będą procentowo.

Prezentowana tabela zawiera przykładowe wyliczenia. Sama emerytura na rękę otrzymywana w poszczególnych miesiącach może się różnić od tej z tabeli, np. w związku z różnymi możliwościami w indywidualnych przypadkach kwoty wolnej od podatku (1/12 przy ustalaniu miesięcznej zaliczki na podatek); wyliczenie oddaje jednak w pełni wartości brutto i netto w ostatecznym rozrachunku.

Pamiętajmy, że składki 9 proc. na ubezpieczenie zdrowotne nie odlicza się już nawet w części od podatku, a kwota wolna od podatku w skali roku to 30 000 zł, co oznacza, że emerytura pomniejszona o składkę zdrowotną nie wyższa od 2 500 zł miesięcznie jest w całości zwolniona z podatku.

Ponieważ trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury, oznacza to, że w 2023 r. każdy emeryt dostanie co najmniej 1 523,14 zł brutto dodatkowego świadczenia – tzw. trzynastki.

Czternasta emerytura: czy będzie w 2023 roku, dla kogo i ile wyniesie

Czternastka do tej pory też była wypłacana w wysokości najniższej emerytury – dla większości osób pobierających to świadczenie, bo w przeciwieństwie do trzynastki przepisy zawierały tu kryterium dochodowe. Nie wiadomo, jak będzie w nowej ustawie – czy czternastkę dostaną wszyscy i po równo, czy bez osób pobierających stosunkowo wysokie emerytury. W sumie więc większość emerytów dostanie dodatkowo w 2023 r. ponad 3 tys. zł: dodatkowe świadczenie w marcu-kwietniu, wraz z marcową emeryturą podstawową w zwaloryzowanej wysokości – tzw. trzynastą emeryturę oraz w sierpniu-wrześniu drugie w roku dodatkowe świadczenie – tzw. czternastą emeryturę.

Wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023: może być wyższy niż 13,8 procent, skąd się bierze?

Wskaźnik waloryzacji emerytur może być jeszcze wyższy niż ten założony w projekcie ustawy budżetowej. Dlaczego? Wynika to z aktualnie obowiązującego prawa. Zgodnie z nim wskaźnik waloryzacji powstaje w następujący sposób:

podstawą jest średnioroczna inflacja; aktualnie we wrześniu przekroczyła już 17 proc., ale średnia z całego roku 2022, którą poznamy najwcześniej pod koniec stycznia przyszłego roku, pewnie nie będzie aż tak wysoka; w pierwszym miesiącu tego roku wynosiła 9,2 proc., a dopiero potem sukcesywnie rosła,

taki wskaźnik inflacji trzeba dodatkowo powiększyć o co najmniej 20 proc. przeciętnego realnego wynagrodzenia w roku poprzednim; wzrost płac co prawda wyhamował w ostatnich miesiącach, ale i tak wynagrodzenia rosły. Ostatecznie może więc się okazać, że zaplanowany w budżecie wskaźnik waloryzacji emerytur od 1 marca 2022 r. musi być wyższy niż 13,8 proc., które jest jedynie prognozą z momentu projektowania budżetu państwa na następny rok.

Pieniądze dla emerytów w 2023 roku: jakie są realne szanse na piętnastą emeryturę?

Przy tak wysokiej inflacji, której końca nie widać, każde dodatkowe pieniądze, zwłaszcza dla najgorzej sytuowanych emerytów – a takich jest przecież ogromna większość, są nieocenione. Nic więc dziwnego, że po sukcesie dodatkowych świadczeń: trzynastej emerytury i czternastej emerytury wciąż ożywają dyskusje o kolejnym dodatkowym świadczeniu – piętnastej emeryturze, choćby z zastosowaniem jeszcze ostrzejszych kryteriów dochodowych niż w przypadku emerytalnej czternastki.

W przyszłym roku, przed wyborami, zostanie wypłacona nie tylko 13., 14. emerytura, ale także 15 - to nieoficjalne ustalenia serwisu Wyborcza.biz. Informuje on także, że jest na to zgoda Jarosława Kaczyńskiego. Według wstępnych szacunków koszt tych dodatkowych świadczeń dla seniorów, na których w wyborach liczy PiS, może wynieść ponad 30 mld zł.