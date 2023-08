Dokładnie 10 lat temu! Pierwszy spacer po moście im. gen. Zawackiej. Tak było! [zdjęcia]

Budowa drugiego mostu drogowego w Toruniu

Most został zaprojektowany jako stalowa konstrukcja złożona z dwóch przęseł łukowych. Są to najdłuższe takie przęsła w Polsce. Każde ma po 270 m długości i 50 m wysokości (mierzonej od najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Przy projektowaniu przeprawy zastosowano najnowsze technologie, dzięki czemu inwestycja powstała bez szkody dla środowiska naturalnego.

Najważniejsze dane dotyczące mostu gen Zawackiej: