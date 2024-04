Wielki odzew Czytelników "Nowości" w sprawie przejść dla pieszych! Zgłoszenia wciąż wpływają

– Codziennie korzystam z przejścia na skrzyżowaniu ulic gen. Władysława Andersa – gen. Karola Kniaziewicza (kierunek w stronę jednostki wojskowej/od strony jednostki wojskowej). Czy można wprowadzić na tym przejściu automatyczne włączanie zielonych świateł na przejściu dla pieszych? Ułatwiłoby to przejście pieszym i poprawiło bezpieczeństwo. Skoro samochody jadące ulicą Kniaziewicza w kierunku jednostki wojskowej (bądź z niej wracające) mają włączane automatycznie zielone światło, czemu również pieszym nie załącza się zielone światło? Osoby, które nie zdążyły włączyć przycisku, mają światło czerwone i muszą stać, mimo że też mogłyby przejść. Za automatyzacją przemawia również fakt, że przejścia dla pieszych położone obok (przy ul. Kniaziewicza obok Ergostylu i kwiaciarni Home Fleur) mają ustawione automatyczne zapalenie świateł, dobrze by to było ujednolicić.

– Od dawna zastanawia mnie sytuacja, jaka jest na Rondzie Hoffmanna, w ciągu pieszym od strony miasta. Jest dla mnie niezrozumiałym, dlaczego brak jest sygnalizacji świetlnej przy przejściu przez dwupasmową jezdnię kierunku od strony miasta, gdy pozostałe trzy pasy jezdni tego ciągu pieszego taką sygnalizację posiadają. Należy podkreślić, że jest to główne przejście dla dorosłych i dzieci idących do pobliskiej szkoły. Sporadycznie szkoła wysyła na to przejście Agatkę, ale w żadnym stopniu nie zapewnia to całodobowego bezpieczeństwa.