"Don Juan" w Toruniu. W sobotę kolejna premiera w Teatrze im. Wilama Horzycy

"Don Juan" to druga w tym sezonie – po "Wiśniowym sadzie" – współczesna inscenizacja klasycznego tekstu w Teatrze im. Wilama Horzycy. W roli tytułowej wystąpi Michał Darewski, aktor toruńskiej sceny od 2022 roku. Występuje tu w spektaklach "Bareja wieczorową porą", "Ćwiczenia stylistyczne" oraz "Pola Negri". Oprócz Michała Darewskiego w "Don Juanie" obejrzymy Adę Dec, Marię Kierzkowską, Mirosławę Sobik, Przemysława Chojętę, Łukasza Ignasińskiego, Wojciecha Jaworskiego, Jarosława Felczykowskiego, Niko Niakasa, Pawła Tchórzelskiego i Michała Marka Ubysza.

"Sztuka Molièra to komedia, która w pięciu aktach studiuje odcienie hipokryzji i cynizmu. Twórcy spektaklu przyglądają się tym dwóm cechom w medialno-politycznej rzeczywistości. Rozpracowują pejzaż, w którym porusza się współczesne społeczeństwo, by opowiedzieć nowoczesnego Don Juana. Inspiracje spektaklu zaczynają się w sztuce dawnej – od malarstwa Albrechta Durera po Śmierć Marata Jacquesa-Louisa Davida, a kończą na współczesnym kinie Quentina Tarantino, Paolo Sorrentino czy oskarowym filmie Wszystko wszędzie naraz Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. W Don Juanie w reżyserii Michała Kotańskiego zderzają się religia, obyczajowa rewolucja i polityka, a w centrum tej areny staje tytułowy bohater – uwspółcześniony, ale wciąż pozostający duchowym spadkobiercą oryginału" - tak najnowszy spektakl przedstawia Teatr im. Wilama Horzycy.

Spektakl "Don Juan" przeznaczony jest dla widzów, którzy ukończyli 16. rok życia. Po premierze zaplanowanej na sobotę 20 maja będzie on grany od 23 do 27 maja oraz od 14 do 17 czerwca, a także 20 i 21 czerwca. Bilety są dostępne online oraz w kasie i Biurze Obsługi Widza toruńskiego teatru, z którym można się kontaktować pod numerami telefonów 56 622 55 97 i 56 622 30 70.