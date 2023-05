Prace na toruńskim bulwarze wstrzymane do listopada? Nic z tych rzeczy!

Od Józefa Stogowskiego do bohaterów II wojny światowej. A to Toruń właśnie...

W czwartek prezydent Michał Zaleski poinformował radnych, że przebudowa toruńskiego bulwaru powinna się zakończyć w kwietniu 2024 roku, czyli ponad pół roku później, niż pierwotnie zakładano. Opóźnienie wytłumaczył nieprzewidzianymi okolicznościami, czyli znaleziskami archeologicznymi i zarządzonymi w związku z tym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków badaniami. Prace zostały wstrzymane w kilku miejscach, ale nie na całym bulwarze. Poza tym w tej chwili są one wstrzymane tylko tam, gdzie zostały odkryte pozostałości kompleksu klasztoru św. Ducha.

- Pierwszego marca otrzymaliśmy z urzędu ochrony zabytków decyzję pozwalającą na wznowienie prac w tych miejscach, w których wcześniej nie można było ich prowadzić - powiedział prezydent Zaleski. - Wstrzymanie robót jeszcze ma miejsce, ale dotyczy to tylko na obszarze od hotelu Bulwar do Bramy Klasztornej. Na pozostałym odcinku mogą być i są prowadzone.

Informację sprawdziliśmy również w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Tam również usłyszeliśmy, że rewelacja dotycząca wstrzymania do listopada prac na całym bulwarze nie jest prawdziwa. Więcej na temat tego, co się dzieje i będzie działo na terenie przeznaczonym do przebadania, już niebawem.