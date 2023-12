Doniesienia o świerzbie w jednej z toruńskich podstawówek. Jak wygląda sytuacja w placówce?

Zakażenie świerzbowcem ludzkim – objawy

Najczęstszymi objawami zakażenia świerzbem są świąd skóry, szczególnie nasilony w godzinach nocnych, oraz zmiany skórne w postaci pęcherzyków czy strupów. Zmiany widać w okolicach stóp i dłoni, ale mogą pojawić się także na skórze twarzy, głowy, grzbietu czy pośladków. Jest to choroba zakaźna, wywołana przez pasożyty świerzbowca ludzkiego. Wokół choroby narósł stereotyp, że jest to objaw braku dbania o higienę lub dotykającą osoby pochodzące z najuboższych rodzin.

Zakażenia a działania sanepidu

Sytuacja w Szkole Podstawowej nr 2

Doniesienia o rozprzestrzenieniu się świerzbu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu są nieco niepokojące, zwłaszcza że rodzice informują o braku reakcji dyrekcji. Skontaktowaliśmy się z dyrektor SP nr 2, Beatą Cieszkowską, by potwierdzić obecność świerzbu w placówce. Faktycznie, pracująca w szkole pielęgniarka zauważyła u kilkorga dzieci objawy przypominające zakażenie świerzbowcem ludzkim. Nie są to jednak przypadki potwierdzone przez lekarza lub dermatologa, niekiedy w dodatku trudne do zdiagnozowania.

Dyrektor SP nr 2 poinformowała nas także, że wszyscy rodzice blisko 600 uczniów zostali powiadomieni drogą elektroniczną o panującej w szkole sytuacji oraz o postępowaniu w takich przypadkach. Beata Cieszkowska podkreśliła w rozmowie z „Nowościami”, że każda ze szkół jest zobowiązana do reakcji w takich przypadkach, lecz mimo chęci i próśb wielu rodziców, nie można w takim przypadku zakazać uczęszczania dzieciom do szkół. Za to odpowiadają rodzice i lekarz, do którego należy udać się po diagnozę. Niemniej sytuacja w placówce jest pod stałą obserwacją i kontrolą. Pracownicy toruńskiej stacji sanitarno-epidemiologicznej od razu zaproponowali pomoc w przeprowadzeniu działań o charakterze oświatowo-zdrowotnym na terenie placówki oświatowej.