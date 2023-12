Pijana wycinka drzew i śmierć pracownika w Silnie pod Toruniem. Jest finał śledztwa! I od razu zażalenie - brak zgody na umorzenie

Pana Mirosława przygniotło drzewo. "Wszyscy piliśmy" - zeznali pracownicy z Witowęża

19 stycznia br. przypadały urodziny 48-letniego pana Mirosława. Podobnie jak jego koledzy był on pracownikiem Zakładu Usług Leśnych w Witowężu (gmina Czernikowo). Legalnie zatrudnionym, z wieloletnim stażem pracy, z odpowiednim przeszkoleniem stanowiskowym i BHP.

Tych urodzin mężczyzna już nie przeżył. Podczas wycinki drzew w Silnie (gmina Obrowo) przygniotło go drzewo, które ścinał inny pracownik z ekipy. Były to okolice godziny 11.00 (strażacy zgłoszenie przyjęli o godz. 11.04). Bezpośrednią przyczyną zgonu był rozległy uraz czaszkowo-mózgowy, bo pień przygniótł też głowę. Próby reanimacji były już nieskuteczne.

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<<

Jak się okazało, pracownicy z Witowęża alkohol zaczęli pić już na wstępie pracy. "Wszyscy piliśmy w lesie" - zeznawali potem. Okazją były oczywiście urodziny pana Mirosława. -Dwaj pracownicy mieli ponad promil alkoholu we krwi. Dokładnie: 1,04 promila i 1,05 promila. Trzeci pracownik natomiast mniej, bo 0,26 promila alkoholu -przekazywała nam prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.