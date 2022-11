Dorabiasz na emeryturze? Uważaj, bo możesz łatwo stracić świadczenie! Oto zasady

Dorabianie na emeryturze. ZUS aktualizuje limity

Od września emeryci powinni mieć się na baczności. ZUS co trzy miesiące dokonuje aktualizacji limitów, do których można spokojnie dorabiać do otrzymywanego świadczenia.

Kiedy zmiany w limitach ZUS?

Według GUS limity, które obowiązują od początku września do końca listopada, będą niższe niż do tej pory. Co to oznacza? O wiele łatwiej będzie przekroczyć i co za tym idzie - obniżyć lub stracić świadczenie. Limity zarobków dla emerytów i rencistów są powiązane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Takie wskaźniki ulegają zmianie co trzy miesiące.

Według najnowszych danych GUS przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2022 roku wyniosło 6156,25 zł. To oznacza spadek o 1,3 procent w porównaniu do pierwszego kwartału br. Według danych GUS średnia pensja miesięczna w pierwszym kwartale wyniosła 6235,22 zł. Dla emerytów nie jest to zbyt dobra wiadomość. Oznacza, że zmniejszone zostaną również limity dorabiania do świadczenia. Dlatego też, aby nie stracić emerytury czy nie obniżyć sobie świadczenia, będzie trzeba zarobić mniej niż dotychczas.