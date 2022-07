Dorota Przęzak: - W Toruniu mogę się skupić na treningach i startach

Gdy przekroczyła Pani linię mety w Nowym Dworze Mazowieckim była chwila, w której czuła Pani rozgoryczenie, że złoto było na wyciągnięcie ręki, a skończyło się na srebrze?

W pierwszym momencie podjechałam do Karola Szyszkowskiego z naszego klubu i... zaczęłam go przepraszać. Potem, jak ochłonęłam, oczywiście inaczej do tego podeszłam i stwierdziłam, że to srebro jest dla mnie jak złoto. Ucieczki nie są moją mocną stroną, a tu musiałam się w takiej odnajdywać przez wiele kilometrów. Im bliżej było mety tym bardziej się bałam, że wszystko, co wypracowałam, stracę na samej końcówce. Na szczęście tak się nie stało. Jestem szczęśliwa, bo jest to pierwszy mój indywidualny medal, i to od razu w elicie. A że srebrny? No cóż, przynajmniej teraz mam większą motywację, by w przyszłości powalczyć o coś więcej.