Drogi do Małgorzatowa etap pierwszy. Powstanie po latach wielkiego zamieszania

To ma być inwestycja, która pozwoli wyprowadzić ruch samochodów ciężarowych z Lubicza Dolnego i spowodować, że tereny przemysłowe „Małgorzatowo” w gminie Lubicz staną się jeszcze bardziej atrakcyjne.

Nie bez znaczenia jest też komfort mieszkańców Lubicza Dolnego, a szczególnie tych mieszkających w okolicy ulicy Dworcowej. To tędy przejeżdżają ciężarówki do firm Necks IMP, Toruń Pacific, Jurmet czy Candela w części Lubicza Dolnego nazywanej Małgorzatowo. Po wybudowaniu planowanej drogi z pewnością chętnych do inwestowania w tym miejscu będzie więcej.

Droga do Małgorzatowa: wzdłuż toru i A12 zamiast przez las

Na początku swojej kadencji obecny wójt gminy Lubicz Marek Nicewicz zapowiadał rozwiązanie problemu TIR-ów rozjeżdżających ulicę Dworcową w Lubiczu Dolnym. Przed laty próbowano tę kwestię rozwiązać proponując przebudowę Traktu Leśnego prowadzącego z osiedla Na Skarpie, od ulicy Olimpijskiej do ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Pomysł ten okazał się jednak niewykonalny ze względu na protesty okolicznych mieszkańców i przyrodników. Droga dla TIR-ów miała biec przez las, popularne miejsce rekreacji.

W końcu zaproponowano wykorzystanie węzła przy ulicy Sieradzkiej w Toruniu – na wylocie Szosy Lubickiej. Zgodę na to wyraziła Rada Miasta Torunia. Wykorzystany ma zostać również pas nieużytków leśnych wzdłuż linii kolejowej Toruń- Sierpc oraz istniejąca droga serwisowa autostrady A1. - Realizacja tej inwestycji ma znaczenie w trzech różnych aspektach – mówi Marek Nicewicz, wójt gminy Lubicz. - Pierwszy to bezpieczeństwo mieszkańców, bo TIR-y przejeżdżają ulicą Dworcową, która nie jest do tego przystosowana. Ta inwestycją powinna wyeliminować ruch wielkich ciężarówek w tym miejscu. Drugi to ekonomia naszej gminy. Rozpoczynana budowa drogi polepszy dojazd do „strefy przemysłowej” co zachęci inwestorów do inwestowania w tym miejscu, a za tym pójdą zwiększone podatki od nieruchomości. Trzeci aspekt to to, że ta droga w perspektywie kolejnych etapów inwestycyjnych ma zapewnić gminie lepsze skomunikowanie oraz, co niezwykle ważne, odciążenie drogi krajowej nr 10 przebiegającej przez Lubicz.

Droga do Małgorzatowa: jaki jest plan budowy?

Pierwszy etap wspomnianej inwestycji obejmuje odcinek niespełna 900 metrów od skrzyżowania z ulicą Sieradzką w Toruniu do ulicy Wilczy Młyn w Lubiczu Dolnym. Polecamy: Dzieje się w Toruniu. Najlepsze zdjęcia fotoreporterów >>> TUTAJ <<< - Będzie to jezdnia asfaltowa o szerokości 7 metrów, z dwoma pasami ruchu, po 3,5 metra każdy – mówi Miłosz Karłowski, kierownik budowy z firmy z firmy Transbruk Barczyńscy z Pigży, która jest wykonawcą inwestycji. - Rozpoczniemy od wytyczenia terenu budowy i wycinki drzew. To potrwa około miesiąca. Później kilka miesięcy potrwają prace ziemne. W połowie odcinka mamy do wykonania dość duży przepust dla Strugi Toruńskiej. Chcemy to skończyć do końca roku.

Po oddaniu tego fragmentu będzie już możliwy przejazd samochodami osobowymi nową drogą z Torunia do ulicy Małgorzatowo w Lubiczu Dolnym. Rozpoczynana właśnie inwestycja, jej pierwszy etap, ma kosztować około 6.9 miliona złotych. Wkład własny gminy Lubicz to 4,3 miliona złotych. Reszta pieniędzy pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drugi etap tej inwestycji to odcinek o długości 1,3 kilometra - od ulicy Wilczy Młyn do ulicy Małgorzatowo. Chodzi o to, aby również na tym odcinku mogły się poruszać np. TIR-y. Projekt przewiduje poszerzenie ulicy Wilczy Młyn oraz drogi serwisowej autostrady A1. To umożliwi, oczekiwane od lat, lepsze połączenie Torunia z ulicąMałgorzatowo i funkcjonującą tam strefą przemysłową. - Ten etap, spinający szlak w całość, jest już przygotowany – mówi wójt Nicewicz. - Potrzebujemy jedynie zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykorzystanie autostradowej drogi serwisowej.

- Trzeci etap tego przedsięwzięcia to budowa mostu przez Drwęcę – dodaje wójt Lubicza. - Jesteśmy już bardzo zaawansowani w realizację tego projektu. Mamy już prawomocną decyzję środowiskową, jesteśmy na etapie końcowych uzgodnień z Wodami Polskimi w kwestii przekroczenia rzeki. W pierwszej, a maksymalnie drugiej połowie tego roku złożymy wniosek o budowę mostu.

