Podwyżka świadczenia dla opozycjonistów

W ubiegłym roku dokonano znacznego podwyższenia dodatku dla opozycjonistów, którzy byli represjonowani z powodów politycznych lub posiadają status działaczy antykomunistycznych. Świadczenie to zostało wprowadzone już w 2015 roku, jednak dopiero w lipcu 2023 roku zdecydowano się na istotne zwiększenie jego stawki.

Nowe wysokości dodatku

Zgodnie z nowymi przepisami, dodatek dla opozycjonistów został podniesiony do wysokości równoważnej emeryturze minimalnej. Co więcej, jego wysokość będzie podlegać corocznej waloryzacji. W efekcie, obecnie seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 1780,96 zł brutto miesięcznie, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu z poprzednimi latami.