Dwa miliony turystów w Toruniu! Podsumowano ubiegłoroczny sezon turystyczny. Jakie są mocne i słabe strony naszego miasta?

Dwa miliony turystów w 2023 roku

W środę, 20 marca odbyła się konferencja prasowa, na której podsumowano ubiegłoroczny sezon turystyczny. Według badań przeprowadzonych przez toruński Ośrodek Informacji Turystycznej, w zeszłym roku Toruń odwiedziło do 2 do 2,25 miliona turystów. Tego typu szacunki zostały przeprowadzone po raz dziewiętnasty. Powstały one na podstawie wywiadów z turystami prowadzonymi w różnych porach roku. Przeanalizowano także dane ilościowe z Głównego Urzędu Statystycznego, sprawdzając m.in. obłożenie noclegów, liczbę sprzedanych biletów, liczbę grup wycieczkowych czy też na podstawie wywiadów z przedstawicielami różnych branż.