Jak jeździ się po Toruniu? Jest nieźle, choć wiele rzeczy wymaga jeszcze poprawy

- Dojeżdżam do pracy ze Złotorii. Rano, przed siódmą, dziesięć lat temu zajmowało mi to dziesięć minut, teraz czterdzieści. To jest sześć kilometrów... Jak stanie się na Lipowej to trudno się wbić, bo całe Czernikowo, Brzozówka zamiast przez Lubicz jechać do Torunia jedzie inaczej, bo tam też są korki i blokuje przejazd tutaj. Korki zaczynają się na wysokości sklepu Dino. I tak jest mniej więcej do ósmej trzydzieści. A później bywa różnie. Twierdzę, że Toruń jest nieobliczalny. Choćby wjazd na rondo z ulicy Waryńskiego, od strony Biedronki. Jadę po klienta na Antczaka i jest pusto, wracam za dziesięć minut i jest korek. Mimo że miasto coś robi, remontuje drogi, to jeździ się coraz gorzej. Najgorsze jest to, że zmniejsza się przepustowość. Dorzucili też na przykład jedne światła przy dojeździe na stary most. Jadąc od strony Cinema City w piątek często stoi się w miejscu. Jak zapalą się świata na wysokości hotelu Mercury to nikt nie przejeżdża, bo wypełnia tę lukę ruch z Wałów generała Sikorskiego oraz Chopina. Nieraz przejedzie jeden samochód. W poprzedni piątek jechałem pięćdziesiąt minut na Dworzec Główny. Co ciekawe, sam most nie hamuje jazdy, tylko dojazd do niego od północnej strony. Szkoda, że nie pomyślano o przejściu podziemnym albo o kładce dla pieszych na placu Rapackiego. Przy wyjeździe nic się nie korkuje, bo wszystko jest z pierwszeństwem jazdy. Z kolei wjazd od południa jest zakorkowany od ulicy Poznańskiej, gdzie często dodatkowo są kolizje.