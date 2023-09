Dwie nocne interwencje strażaków w Toruniu. Pożar drewutni i wiaty śmietnikowej Jarosław Więcławski

W nocy z poniedziałku na wtorek (4-5 września) strażacy z nocnej zmiany musieli ruszyć do akcji. Przy ul. Lipnowskiej na Rudaku w Toruniu paliła się drewutnia. Służby natychmiast po otrzymaniu sygnału o zdarzeniu ruszyły do akcji. Nie była to jednak jedyne nocna interwencja w mieście.