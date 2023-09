Tramwaje na nowej trasie. Czy mają zapewniony sprawny przejazd i nie powodują korków?

Oddanie do użytku nowej trasy tramwajowej między placem NOT-u a Jarem zmieniło rzeczywistość komunikacyjną w centrum Torunia i jego północnej części. Pojawiły się nowe rozwiązania drogowe, inaczej funkcjonują sygnalizacje świetlne w niektórych punktach miasta. Torunianie mają do tej rzeczywistości sporo uwag.

Tramwaje na Jar: jest zapewnienie, że w końcu jadą 18 minut

Kursy tramwajów zmieniły sytuację na jezdniach biegnących wzdłuż torowiska i krzyżujących się z nim. Pisaliśmy w "Nowościach" o korkach tworzących się na ulicy Żwirki i Wigury, na dojazdach nią do skrzyżowania z Szosą Chełmińską. Znacznie krócej niż przed oddaniem do użytku trasy tramwajowej pali się zielone światło dla poruszających się nią pojazdów. Dłużej mają je za to jadący Szosą Chełmińską. To rozwiązanie pozwoliło na zachowanie na skrzyżowaniu możliwości skrętu z niej w lewo w ulicę Żwirki i Wigury.