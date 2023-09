Rekord w Toruniu: 32 kg dopalaczy w aucie! Kim jest Robert P., który je przewoził? Nowe fakty z prokuratury

Narkotyki w aucie

-Wstępne badania zabezpieczonej substancji, wykonane w laboratorium kryminalistycznym, wykazały, że to zakazane środki psychotropowe - przekazywał wówczas st. sierż. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Toruńscy kryminalni zdobyli informacje o tym, że Robertem P. i jego samochodem warto się zainteresować. 25 maja br,. zatrzymali więc tego kierowcę volkswagena passata do kontroli drogowej. Zajrzeli do bagażnika auta i... pomyłki nie było. Znaleźli sportową torbę, a w niej zapakowane w worki strunowe beżowe kryształy. Towar ważył 32 kg!

Robert P. usłyszał w prokuraturze zarzut uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków i decyzją sądu 26 maja został tymczasowo aresztowano. Kim jest? Co wiózł? Dla kogo? Po 3 miesiącach śledztwa Prokuratura Rejonowa Toruń Wschód przekazuje "Nowościom" kolejne informacje.

Kim jest Robert P.? Wskazał osobę, która zleciła mu transport

Robert P. ma 52 lata. Nie jest torunianinem - pochodzi z województwa pomorskiego. Wstępna opinia wskazuje, że towar, który znaleziono w bagażniku jego samochodu to 3-CMC. To pochodna mefedronu; można powiedzieć, że jego zamiennik, który pojawił się na rynku dopalaczy po zdelegalizowaniu tego pierwszego.

W trakcie przesłuchania Robert P. wskazał osobę (kolegę), która zleciła mu przewiezieniu tego ładunku, nie informując rzekomo, czym on konkretnie jest. Przesłuchiwany mężczyzna stwierdził jednak, że "domyślał się, co wiezie". Dodajmy, że

Robert P. w przeszłości wchodził już w konflikty z prawem i to na tle narkotykowym właśnie.