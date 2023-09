Dwie uczelnie w regionie otworzą kierunki lekarskie: AKSiM w Toruniu i Politechnika Bydgoska

AKSiM otwiera kierunek lekarski

- Jestem przekonany, że podobnie jak kierunek pielęgniarski na AKSiM, także i kierunek lekarski będzie się cieszył dużą popularnością i szybko zyska uznanie. My w kształceniu stawiamy także na bardzo ważny wymiar wartości. Wszyscy byśmy chcieli - trafiając do szpitali, aby leczyli nas ludzie empatyczni, mający zrozumienie dla problemów drugiego człowieka. Dlatego program studiów będzie tak skonstruowany, aby zadbać w czasie edukacji także o odpowiednią formację młodych ludzi, bo bycie lekarzem to misja, powołanie i służba - dodał dr n. med. Spachacz.

W przyszłym roku ma ruszyć lekarski na Politechnice Bydgoskiej

Pozytywną opinię w sprawie uruchomienia kierunku lekarskiego otrzymała we wtorek z Ministerstwa Zdrowia także Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Prorektor uczelni, prof. Szymon Różański, w rozmowie z Polską Agencją Prasową wskazał, że kolejne etapy uruchomienia kierunku to uzyskanie opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej i decyzja MEiN.

Zgodnie z założeniami władze Politechniki Bydgoskiej planują w grudniu 2023 r. powołać Wydział Medyczny, a w październiku 2024 r. rozpocząć kształcenie na kierunku lekarskim grupy 60 studentów. Rada Miasta Bydgoszczy wiosną przyjęła uchwałę intencyjną o przekazaniu uczelni - po uzyskaniu zgody MEiN na uruchomienie kierunku - Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy - przekazała PAP.

Studenci będą uczyć się i odbywać praktyki m.in. w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy, 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu i Wojewódzkim Szpitalem Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy.

W Bydgoszczy działa także Collegium Medicum, będące częścią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Co roku kierunek lekarski w CM jest najbardziej obleganym na UMK. Podczas tegorocznej rekrutacji uniwersytet odnotował ponad 4 tysiące zgłoszeń na ten kierunek, co daje 20 kandydatów na jedno miejsce. Collegium Medicum powstało 2004 r., gdy bydgoska Akademia Medyczna została włączona do UMK. Do CM UMK należą dwa szpitale uniwersyteckie w Bydgoszczy: Biziela i Jurasza.

