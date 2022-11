Działki pod dom na osiedlu Jar w Toruniu za drogie? Nie wszystkie udało się sprzedać Sara Watrak

Za nami drugi z dwóch zaplanowanych na ten rok przetargów na działki na osiedlu Jar w Toruniu. W sumie z 18 wystawionych na sprzedaż gruntów pod domki jednorodzinne zakupiono zaledwie siedem - cztery na pierwszym i trzy na drugim przetargu. To, co miało być sporym zastrzykiem dla miejskiej kasy, na razie okazało się lekkim niewypałem. A i same działki mogą być pełne niewypałów i innych pozostałości po stacjonującym tam dawniej wojsku, przed czym miasto przestrzega i sugeruje realizowanie robót ziemnych z zastosowaniem nadzoru saperskiego.