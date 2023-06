Dzieci wrócą do brodzika w kompleksie na Skarpie. Woda jest już czysta, można się bezpiecznie kąpać

Od poniedziałku nie można było się kąpać w brodziku w kompleksie basenów plenerowych na Skarpie. To efekt wewnętrznej kontroli wody zleconej przez właściciela obiektu - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wykazała ona przekroczenia stężenia substancji stosowanych do dezynfekcji wody - chloroformu i tzw. trihalometanów, które mogą być szkodliwe dla zdrowia w większych stężeniach i przy długotrwałym działaniu. Chloroform jest stosowany do dezynfekcji wody basenowej.

Jak długo najmłodsi miłośnicy kąpieli nie będą mogli korzystać ze „swojego” basenu?

- Od piątku na osiedlu Na Skarpie znów otwieramy brodzik - Marek Osowski z MOSiR-u przekazał nam dobrą informację. - Ponowne badanie wody nie wykazało już żadnych nieprawidłowości.

Gdzie można się wykąpać na świeżym powietrzu w Toruniu?

Gdzie można się wykąpać? Tradycyjnie MOSiR przygotował trzy baseny odkryte - przy ul. Przy Skarpie 4, Szosie Bydgoskiej i Kujawskiej 14. Wszystkie otwarte są codziennie w godzinach 10 - 18. Bilet ulgowy w godzinach 10 - 16 (dla dzieci uczęszczających do szkoły, studiów dziennych, emerytów i rencistów powyżej 65 lat) kosztuje 10 zł, a karnet ulgowy (10-wejściowy) 80.

Bilet normalny wyceniono na 16 zł, karnet na 120. Po godz. 16 jest nieco taniej (ulgowy 8, normalny 9). W przypadku biletów rodzinnych osoba dorosła zapłaci 13 zł, a dziecko 8. Można będzie wypożyczyć leżak (10 zł, kaucja 50) lub wziąć udział w zajęciach aqua zorbing - 10,00 zł za 5 min. Dzieci i młodzież po okazaniu legitymacji skorzystać będą mogły z basenów bezpłatnie w: poniedziałki i czwartki na basenie przy ul. Przy Skarpie, środy przy Szosie Bydgoskiej i wtorki i piątki przy ul. Kujawskiej.