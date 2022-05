Elon Musk inwestuje w Toruń? Tajemniczy wpis na profilu firmy Candellana produkującej świece

Elon Musk jest ikoną zmian - i to nie tylko w świecie motoryzacji. Jego ostatni zakup Twittera zaskoczył praktycznie wszystkich. Szokujące zdaje się to, że wystarczy być odpowiednio bogatym i można kupić dosłownie wszystko.

-Nie potrzebujesz browaru, żeby kupić piwo. Elon Musk woli jednak kupić browar - mówi Marek Kaliński z firmy Candellana Candles.

To właśnie na profilu tejże podtoruńskiej firmy pojawiła się informacja, która wzbudziła tak ogromne emocje wśród Czytelników Instagrama w weekend. Chodzi o zdjęcie przedstawiające wpis przypisany Elonowi Muskowi. Z jego treści można wywnioskować, że zapowiada on kupno Candellany, aby wysłać ich szczególnie kontrowersyjne świece prosto w kosmos.

Niestety... Nie był to jednak prawdziwy twitt multimiliardera.

COMPONENT {"params":{"text":"To nowy trend w sieci. O co chodzi?","id":"to-nowy-trend-w-sieci-o-co-chodzi"},"component":"subheading"}

Gdy opublikowano informację o zakupie Twittera przez Elona Muska, w sieci pojawiło się wiele zdjęć stylizowanych na wypowiedź znanego bogacza.

[cyt]- To nie jest prawdziwy twitt Elona Muska. Poszliśmy za najnowszym trendem, który nawiązuje do tego, że Elon Musk po prostu często publikuje wiadomości na Twitterze. To taki nasz mały spoofing - mówi Marek Kaliński