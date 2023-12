Światło błyska, rewolwer strzela, czyli Toruń przed świętami w 1903 roku

"Most na tak zwanej Polskiej Wiśle, który teraz zamknięto z obawy, aby się nie zarwał, zbudowany został dopiero w 1888 roku przez fiskusa wojskowego - czytamy w "Gazecie Toruńskiej" z 13 grudnia 1903 roku. - Zbudowano go też niby silnie, gdyż i ciężkie działa po nim transportowano. Lecz już po kilku latach most pomiędzy filarami zaczął się usuwać i nie można było po nim przewozić ciężarów. Kupił go więc magistrat dla użytku pieszych osób. Teraz jednak górna część mostu tak się osunęła, że trzeba go było zupełnie zamknąć".