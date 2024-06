Emerytury w lipcu 2024. To świadczenie emerytalne będzie wyższe! Sprawdź wyliczenia w tabeli i ile wyniesie Twoja emerytura po waloryzacji!

Waloryzacja emerytur

Każdego roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadza waloryzację kapitału zgromadzonego w ramach składek emerytalnych i rentowych! Dzięki temu na kontach ZUS nagle dochodzi do znacznego skoku zgromadzonych środków. Waloryzowane są wszystkie środki, jakie na koncie zostały zgromadzone do 31 grudnia ubiegłego roku. Po tym czasie podwyżka jest dopisywana do konta ZUS 1 czerwca. Jeśli chcemy skorzystać z wyższego świadczenia, na emeryturę musimy przejść w kolejnym miesiącu. Wtedy jest wliczona podwyżka kapitału. Z tego też powodu waloryzacja lipcowa 2024 wiąże się z wyższymi świadczeniami osób, które wtedy dopiero przejdą na emeryturę!

Gigantyczna waloryzacja kapitału 2024

Dlaczego warto było przeczekać czerwiec? Właśnie wtedy miała miejsce waloryzacja kapitału emerytalnego. Dla osoby z kapitałem na poziomie 500 tys. złotych wzrosłaby ta kwota aż do ponad 574 tys. złotych. W praktyce jest to wzrost gigantyczny. Dla kobiety jest to wzrost świadczenia o ponad 200 złotych. Dla mężczyzn, którzy na emeryturę idą w wieku 65 lat (i przewidywany czas życia jest o wiele krótszy) waloryzacja kapitału jest taka sama. Jednak świadczenia są o wiele wyższe. O ile przy 218,9 miesiąca średniego dalszego życia z kapitałem 500 tys. złotych ich świadczenie wyniosłoby 2284 złote, o tyle po waloryzacji kapitału jest to już 2622 złote. Wzrost jest aż o około 350 złotych!