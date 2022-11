EnergaCAMERIMAGE 2022. Jakie gwiazdy przyjadą do Torunia? Jakie filmy obejrzymy?

Reżyser filmów z Bondem na początek festiwalu

W programie gali otwarcia festiwalu jest projekcja najnowszego filmu Sama Mendesa „Imperium światła”. Po niej zaplanowano spotkanie z tym reżyserem. Sam Mendes odbierze festiwalową Specjalną Nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego dla Reżysera. Sam Mendes ma na koncie filmy takie jak „American Beauty”, „Droga do zatracenia”, „Jarhead: Żołnierz piechoty morskiej”, „Droga do szczęścia”, „Parę na życie”, „Skyfall”, „Spectre”, „1917”.

Do Torunia przybędzie również Jean-Jacques Annaud. To reżyser filmów, m.in. „Imię róży”, „Siedem lat w Tybecie” i „Wróg u bram”. W poniedziałek 14 listopada wraz autorem zdjęć Jeanem-Marie Dreujou i scenografem Jeanem Rabasse, podczas specjalnego seminarium, opowiedzą o tym jak powstawało ich wspólne dzieło - film „Notre Dame płonie”.

Wśród festiwalowych gości będzie również zdobywca Oscara Alex Gibney (odbierze AGE Nagrodę za Wybitne Osiągnięcia w Filmie Dokumentalnym), a także Stephen H. Burum. To twórca zdjęć do takich filmów jak „Nietykalni”, „Życie Carlita” i „Mission Impossible”. Odbierze nagrodę festiwalu EnergaCAMERIMAGE nagrodą za całokształt twórczości.

Festiwalowe konkursy: jakie filmy rywalizują o Złotą Żabę?

W ramach Konkursu Filmów Polskich zobaczyć będzie można sześć filmów, które ubiegać się będą o Złotą Żabę dla Najlepszego Filmu Polskiego. W tym konkursie nagrodzeni zostają zarówno autor zdjęć jak i reżyser zwycięskiego filmu. Te filmy to „Apokawixa”, „Brigitte Bardot Cudowna”, „Broad Peak”, „Kobieta na dachu”, „Orzeł. Ostatni patrol” i „The Silent Twins”. Do Konkursu Głównego o nagrodę Złotej Żaby, najważniejszego punktu festiwalu EnergaCAMERIMAGE, zakwalifikowano 12 filmów: „Na zachodzie bez zmian”, „The Angel in the Wall”, „Bardo, fałszywa kronika garści praw”, „Blondynka”, „Elvis”, „Imperium światła”, „Living”, „Liczba doskonała”, „Tar”, „Top Gun: Maverick”, „War Sailor”, „Biały szum”.