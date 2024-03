Hard Rock Pub Pamela świętuje swoje 26. urodziny. Relacja z wyjątkowego koncertu The Black Hole oraz Nasty Ratz

"Zawsze uważałem Toruń za miasto wyjątkowe ze względu na swoją kulturę. W sercu Torunia znajduje się perełka, która oddaje istotę miasta, tworząc miejsce spotkań przy muzyce na żywo. To miejsce to Hard Rock Pub Pamela. Mój zespół The Black Hole miał zaszczyt wystąpić tutaj na 26. urodzinach klubu i był to jeden z najbardziej pamiętnych występów w moim życiu i najlepszy podczas naszej polskiej części trasy. Energia tłumu nie miała sobie równych. Nie chcieliśmy przestać grać! To, w połączeniu z profesjonalną produkcją i gościnnością Darka i jego personelu, czyli załogi Hard Rock Pubu Pamela, czyni to miejsce jednym z najlepszych z muzyką na żywo w Europie. Podczas każdego występu czujemy się tu jak w domu."