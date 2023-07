Festiwal Teatrów Ulicznych 2023 w Toruniu. Co, gdzie, kiedy spektakle? [program]

Festiwal Teatrów Ulicznych - co, gdzie i kiedy spektakle?

Przedstawienie i żonglerka barwami

Warsztaty, a potem koncert

W sobotę od godziny 15 do 18 najmłodsi będą mieli okazję uczestniczyć w różnorodnych warsztatach artystycznych. Nie zabraknie również animacji dla dzieci, podczas których będzie można zrobić sobie brokatowe tatuaże i syntetyczne warkoczyki. Będzie to też idealne, lekkie wprowadzenie do wyjątkowego koncertu, który odbędzie się tego dnia w Fosie Zamkowej Zamku Krzyżackiego w Toruniu – od 19 zagrają tam zespół Sorry Boys i Ralph Kamiński. Będzie to jedyne biletowane wydarzenie w ramach festiwalu – wstęp na pozostałe będzie wolny.