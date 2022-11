Film "Tar" ze Złotą Żabą festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Święto kina w Toruniu zakończyło się w sobotę

Złote, Srebrne i Brązowe Żaby

Złotą Żabę, czyli główną nagrodę w Konkursie Głównym festiwalu jury przyznało Florianowi Hoffmeisterowi za zdjęcia do filmu "Tar", który wyreżyserował Todd Field. "Tár" to dramat z 2022 r. Film śledzi życie i upadek znanej fikcyjnej kompozytorki-dyrygentki, Lydii Tár, granej przez Cate Blanchett. Obraz miał swoją światową premierę na 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji we wrześniu 2022 r., gdzie Blanchett zdobyła Puchar Volpi dla najlepszej aktorki.