Fundacja Dr Clown szuka wolontariuszy w Toruniu. Kto rozbawi dzieci?

Zostań Doktorem Clownem, na poważnie! Fundacja Dr Clown szuka wolontariuszy w Toruniu, którzy chcieliby nieść uśmiech i radość na szpitalnych oddziałach dziecięcych. Co trzeba zrobić, by nim zostać? Podpowiadamy!

Wolontariusze poszukiwani w Toruniu

Clowni kojarzą się z wygłupami, śmiechem i dobrą rozrywką. Zwykle kojarzone są z cyrkiem lub parkami rozrywki. Pojawiają się jednak także w miejscach, które niekoniecznie kojarzą się z pozytywnymi uczuciami. Clownów można spotkać choćby na szpitalnych oddziałach dziecięcych nie tylko w całej Polsce, ale i na świecie. Na ich barkach spoczywa ważne zadanie – sprawić dzieciom radość i uśmiech podczas pobytu w szpitalu. – Wiele osób kojarzy nas po prostu z clownami. Owszem, chodzimy w kolorowych strojach i wywołujemy uśmiech – to nasze główne zadanie. Jednak nie możemy zapomnieć, że pracujemy w szpitalach, domach pomocy społecznej czy placówkach specjalnych, a to nie zawsze jest łatwe środowisko pracy – mówi Beata Kotlewska Koordynatorka Regionalna Fundacji Dr Clown. – Naszym zadaniem jest poprawić samopoczucie małych i tych większych pacjentów. Zgodnie z powiedzeniem „śmiech to zdrowie” idziemy tam, gdzie do śmiechu czasem brakuje powodów.

Terapia śmiechem

Śmiech może przynieść wiele korzyści dla zdrowia. Dlaczego? Podczas tej prostej czynności przyspiesza się wymiana tlenowa. Wdech podczas śmiania się wymaga dwukrotnie większej objętości powietrza. Organizm wówczas dużo lepiej się dotlenia, co wspomaga pracę serca i szybciej rozprowadza krew po organizmie. Wydzielane są także endorfiny, czyli hormony szczęścia. Nazywane są także naturalną morfiną, co prowadzi do zmniejszenia odczucia bólu oraz łagodzi uczucie drętwienia. Ponadto podczas śmiechu można uruchomić nawet do 200 mięśni w całym ciele, a minuta śmiechu spala nawet do 12 kalorii. Śmianie się może także zapobiec rozwojowi różnych schorzeń, dlatego tak bardzo potrzeba clownów, którzy dadzą uśmiech na wielu szpitalnych oddziałach. Jest to wspomaganie działań medycyny konwencjonalnej.

Zostań Doktorem Clownem

By zacząć działać w szpitalu na rzecz dzieci dzięki Fundacji Dr Clown trzeba mieć ukończone 18 lat, posiadać aktualne badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych (lub wykonać je w najbliższym czasie), a także zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do bycia wolontariuszem. Ponadto ważna jest dyspozycyjność czasowa – minimum 2 godziny w tygodniu przez co najmniej 3 miesiące.

Każdy z wolontariuszy zostanie odpowiednio przeszkolony do tego, by stworzyć postać Doktora Clowna. Kompletuje także odpowiedni strój i opanowuje elementy sztuki cyrkowej i iluzji. Następnie razem z zespołem wyrusza do szpitala, gdzie następuje praktyczna część wdrożenia. Wolontariusz nigdy nie chodzi sam. Wizyty w szpitalach i placówkach odbywają się w duetach, a Doktorzy Clowni ze sobą współpracują.

Co można robić jako Doktor Clown?

realizować program „terapii śmiechem”, rozdawać uśmiechy, podtrzymywać na duchu i dawać radość tym, którzy najbardziej tego potrzebują

realizować akcje społeczne, edukacyjne i promocyjne

działać na wielu polach, dzięki czemu wykorzystasz w pełni swój potencjał i umiejętności w dobrej sprawie (szukamy osób o najróżniejszych umiejętnościach!)

poznawać wielu ciekawych, pełnych pasji ludzi

uczestniczyć w wartościowych i pasjonujących szkoleniach (artystycznych, psychologiczno-pedagogicznych, medialnych)

Jak zgłosić się do wolontariatu?

To bardzo proste! Wystarczy wejść na stronę www.drclown.pl , wybrać zakładkę „zaangażuj się”, następnie przejść do sekcji „zostań wolontariuszem” i wypełnić formularz zgłoszeniowy, wybierając region kujawsko-pomorski i uzupełniając swoje dane. Po wysłaniu zgłoszenia w najbliższym czasie skontaktuje się koordynator regionalny. Fundacja na zgłoszenia czeka do 13 listopada br.

