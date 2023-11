Karta Moja Starówk@. Dzięki niej zrobisz tańsze zakupy! Jak działa, gdzie obowiązują rabaty? Sprawdzamy! Katarzyna Kucharczyk

Karta Moja Starówk@ to program lojalnościowy, który ma zachęcić mieszkańców Torunia i przebywających w nim turystów do robienia zakupów i spędzania wolnego czasu na starówce. To wspólne przedsięwzięcie staromiejskich przedsiębiorców oraz Gminy Miasta Toruń. Gdzie można skorzystać z rabatów i ile one wynoszą?