Gdy pijany kierowca zabije ci dziecko... Ojciec Jasia Karpowicza z Brodnicy: "Czas nie goi ran". Sprawca wyszedł już z więzienia

Ojciec: "Jak umiera 14-letnie dziecko, którego nikt nie trzyma za rękę?"

Te tragedię i później walkę rodziców o sprawiedliwość w sądzie oraz budowę ścieżek rowerowych pod Brodnicą opisywaliśmy w "Nowościach" szeroko. 14-letni Jaś Karpowicz zginął 7 września 2013 roku przy ul. Wczasowej w Brodnicy. Jechał rowerem, gdy uderzył w niego pijany kierowca.

Kierowca skazany został na 10 lat więzienia. Wyszedł już na wolność. W dziesiąta rocznicę śmierci ojciec Jasia zamieścił natomiast w mediach społecznościowych obszerny, do głębi poruszający post. Wspomina w nim tamten tragiczny dzień, ale i daje ujście niegasnącemu bólowi. Pisze też o tym, by śmierć jego dziecka "nie poszła na marne" i wspólnymi silami robić w Polsce, ile się da, by eliminować z dróg kierowców zabójców oraz poprawiać infrastrukturę dróg.

Mama Jasia - przypomnijmy - doprowadziła do budowy ścieżek rowerowych pod Brodnicą. Ból rodziców jednak nie minie nigdy. Polska Press archiwum

-Nasz 14-letni syn, jeszcze dziecko, umierał w samotności. Nie było nikogo, kto by go przytulił, potrzymał za rękę, pogładził po głowie, powiedział: „wszystko będzie dobrze”. Jak to jest umierać mając 14 lat? Nie wiem. Wiem za to jak to jest być ojcem 14 letniego syna, który poniósł śmierć - pisze Andrzej Karpowicz.