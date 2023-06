Gdzie najbardziej domowy i najtańszy schabowy na starówce w Toruniu? Takie są ceny w barach na starym mieście

Dobry schab, mąka, bułka tarta, jajko, sól i pieprz - to najlepszy przepis na najsmaczniejszego schabowego - zapewniają pracownicy toruńskich barów. Wiedzą, co mówią, bo w miejscach, które odwiedziliśmy, klienci wybierają to danie od lat i przejedzeni domowym schabowym z pewnością nie są. Sprawdziliśmy, w jakich cenach można dostać domowe schabowe na starym mieście w Toruniu i co stoi za tymi uwielbianymi smakami.