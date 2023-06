Trawnik zaniedbany od lat. Mieszkańcy ul. Rusa w Toruniu liczą na prace przy zieleni

Co na to administracja? Powracający temat jest jej już dobrze znany. W przeszłości odbyło się nawet spotkanie z mieszkańcami, jednak przedstawiona wówczas propozycja gruntownej przebudowy zielonego terenu została ostatecznie odrzucona jako zbyt kosztowna.

- Obecnie sprawa wygląda tak, że teren rzeczywiście trochę prześwietliliśmy podcinając korony drzew. Tej trawy nie da się jednak odtworzyć. W poprzednich latach już dwa razy próbowaliśmy nawozić ziemię i siać trawę na nowo, ale to nic nie dało. Myślimy więc o innym rozwiązaniu i chcemy posadzić coś, co zastąpi klasyczny trawnik. Być może uda się nam to zrobić jeszcze w tym roku. Zwykłej trawy nie da się tam utrzymać, bo nawet, jakbyśmy zrobili poważną rekultywację, wybrali starą ziemię i zasiali nową, to pomogłoby to może na trzy lata. Teren wokół tych drzew trzeba więc zagospodarować na nowo, inaczej. Cały czas o tym myślimy i jest to dla nas wiodący temat. Chcemy zrobić to tak, żeby wyglądało ładnie, żeby ludzie byli zadowoleni, a zarazem żeby nie wchodzić w zbyt duże koszty. Teren jako taki jest naprawdę ładny, więc warto w niego trochę zainwestować - powiedział Krzysztof Kowalski, kierownik Osiedla Tysiąclecia.