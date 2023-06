Miasto szuka nowego prezesa spółki Urbitor. Na oferty czeka do 26 czerwca

- Po 12 latach szefowania Urbitorowi postanowiłem zmienić coś w swoim życiu - powiedział nam dotychczasowy prezes Wojciech Świtalski. - Rosną mi dzieci, młodsze kończy ósmą klasę, starsze zdało maturę, więc i u mnie dojdzie do zmian. Mam plany, ale jeszcze nie są do końca doprecyzowane. Może chwilę odpocznę, a potem zajmę się czymś innym. Na pewno nie będzie to funkcja publiczna.

Urbitor to spółka, która obsługuje dla Torunia wiele działalności. W jej władaniu są cmentarze komunalne i Miejsca Pamięci, targowiska miejskie, Toruńska Giełda Towarowa, dworzec kolejowy Toruń Główny, siedem parkingów (m. in. na placu św. Katarzyny i głównym budynku Urzędu Miasta) oraz Centrum Targowe "Park".

Urbitor za czasów prezesury Wojciecha Świtalskiego przeszedł wiele zmian.

- Z czasem staliśmy się spółką niemal "od wszystkiego" - dodał były prezes. - Było kilka punktów zwrotnych. Na początek przejęliśmy cmentarze komunalne od spółki USKOM. Dużym wyzwaniem była likwidacja działu transportowego. Udało nam się tak przekwalifikować pracowników, że nikt nie stracił pracy. Utrzymywaliśmy zieleń w kilku punktach miasta, krótko zajmowaliśmy się też melioracją. Po przejściu prezesa Kazimierza Zawala na emeryturę połączyliśmy się z Targami Toruńskimi, wykonaliśmy m. in. zadaszenie na Targowisku Miejskim przy Szosie Chełmińskiej. Przetrwaliśmy trudny okres pandemii, staraliśmy się jak najwięcej pomóc naszym kontrahentom, którzy z dnia na dzień zostali pozbawieni możliwości zarobkowania. A przy okazji dostosowaliśmy Centrum Targowe "Park" przy Szosie Bydgoskiej do przyjęcia Ukraińców. Przejęliśmy zarządzanie dworcem kolejowym Toruń Główny, musieliśmy zawrzeć porozumienie z przewoźnikami. Ostatnio staliśmy się inwestorem i beneficjentem Toruń Space Laps, dostaliśmy 15 milionów dotacji, trwa budowa przy Młynach przy ulicy Łokietka. I w ramach projektu "Mój Rynek" udało się pozyskać pieniądze, dzięki którym powstanie wiata na targowisku przy ulicy Mickiewicza. Mój następca na pewno będzie miał co robić.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać nowym prezesem Urbitora? Jest ich dość sporo.

Trzeba mieć wyższe wykształcenie, preferowane kierunki to: prawo, ekonomia, organizacji i zarządzanie, gospodarka i zarządzanie publiczne, podyplomowe studia MBA lub w zakresie organizacji i zarządzania i co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, najlepiej ze stażem na stanowiskach kierowniczych w spółkach prawa handlowego. Niezbędne doświadczenie zawodowe to co najmniej 3-letnia praca związana z zarządzaniem jednostką organizacyjną i związana z zarządzaniem co najmniej dziesięcioma pracownikami, na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Trzeba też znać zasady funkcjonowania spółek kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek kapitałowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, a także ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o cmentarzach i chowaniu zmarłych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, kodeks pracy, o związkach zawodowych oraz aktów prawa miejscowego właściwych dla zakresu działalności spółki. Poza tym kandydat musi mieć dobre zdrowie, umieć szybko i samodzielnie podejmować decyzje oraz kierować zespołem. Dobrze też byłoby, gdyby znał język angielski. No i - oczywiście - wymagane jest zaświadczenie o niekaralności.