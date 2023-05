Gdzie stacjonują karetki w Toruniu? Wcale nie w szpitalu! A co z defibrylatorami, gdzie je znaleźć?

Karetki w Toruniu nie stacjonują w szpitalu, ale w różnych częściach miasta i w okolicznych miejscowościach. Dzięki temu są w stanie dotrzeć do wsi oddalonej o 20 km nawet w ciągu kilku minut. Co ciekawe, najwięcej karetek stacjonuje przy ul. Grudziądzkiej, naprzeciwko biurowca Orbita Business Park, gdzie znajduje się redakcja "Nowości".

Obejrzyj wideo: Znamy największą atrakcję Bella Skyway Festival 2023

Ile karetek jeździ po Toruniu?

W Toruniu i powiecie mamy dziesięć karetek, a co za tym idzie - dziesięć wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego, które poza szpitalem pomagają osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia. Działają one w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu, ale stacjonują gdzie indziej - w siedmiu lokalizacjach, rozsianych po całym mieście i okolicznych wsiach. - To ulica Grudziądzka, Konstytucji 3 Maja, Czernikowo, Czerniewice, Podgórz, Motoarena oraz Łubianka - wylicza dr Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Wśród dziesięciu karetek mamy dziewięć podstawowych zespołów ratunkowych, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka lub ratownik medyczny. Z kolei w specjalistycznym zespole ratunkowym w karetce działają trzy uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych osoby - oprócz pielęgniarki lub ratownika jest tam również lekarz.

Toruńskie i podtoruńskie karetki to pojazdy marek Mercedes-Benz Sprinter oraz Volkswagen Crafter. Wszystkie są ambulansami w tzw. zabudowie typu C, czyli najbardziej zaawansowanej. Każda z "erek" wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt medyczny najnowszej generacji między innymi kardiomonitory/defibrylatory, urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej, respiratory i ssaki, detektory tlenku węgla oraz inne niezbędne urządzenia do prowadzenia medycznych czynności ratunkowych

Motoambulans spieszy z pomocą

Poza tym od maja do końca października po Toruniu i okolicach jeździ motoambulans BMW. Zakupiono go w 2021 roku, z pieniędzy z budżetu obywatelskiego. - Wraz ze specjalistycznym wyposażeniem i kombinezonem dla kierowcy-ratownika kosztował 229 927 zł - informuje Urząd Miasta Torunia. - Dzięki niewielkim rozmiarom może przedostać się przez zakorkowane skrzyżowania i dotrzeć w trudno dostępne miejsca np. zastawione pojazdami uliczki osiedlowe, znacznie skracając czas dojazdu do poszkodowanych, dla których liczą się przede wszystkim pierwsze minuty. Obecny w ciągu paru minut ratownik udzieli pierwszej pomocy i zaopatrzy poszkodowanego, czekając na ewentualny przyjazd standardowego ambulansu. Pojazd ma też zalety ekonomiczne, jego eksploatacja jest znacznie tańsza niż zwykłych karetek.

Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu W motocyklu znajduje się między innymi respirator, videolaryngoskop czy defibrylator. A skoro już o defibrylatorach mowa, w Toruniu mamy do dyspozycji 15 miejskich urządzeń do defibrylacji serca, które, dzięki impulsom prądu, mogą pozwolić sercu wrócić do normalnej, regularnej pracy. Defibrylator zwiększa szanse na skuteczną resuscytację, nie może jednak jej zastąpić. Warto rzucić okiem na tę listę - być może w sytuacji zagrożenia przypomnimy sobie, że sprzęt ratujący życie jest w budynku tuż obok.

Defibrylatory w Toruniu. Gdzie je znaleźć?

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Łokietka 5,

Dworzec Główny PKP, ul. Kujawska 1,

Motoarena, ul. Pera Jonsonna 7,

Państwowa Straż Pożarna, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3, ul. Olsztyńska 6,

Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Legionów 70/76,

Arena Toruń, ul. Bema 73-89,

CKK Jordanki, al. Solidarności 1-3,

Urząd Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126b,

Centrum Targowe Park, ul. Bydgoska 3,

Szkoła Leśna na Barbarce, ul. Przysiecka 13,

Miniaquapark, ul. Hallera 19,

Planetarium, ul. Franciszkańska 15,

Parafia Matki Bożej Łaskawej, ul. Włocławska 256,

Muzeum Piernika, ul. Rabiańska 9,

Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1.

- Dodatkowo w tym roku planuje się zakup 28 defibrylatorów, które umieszczone będą w toruńskich szkołach - informuje rzeczniczka prasowa prezydenta Malwina Jeżewska.