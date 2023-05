SP nr 1 w Toruniu obchodzi 140-lecie istnienia! Znak czasów: co piąty uczeń z Ukrainy

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Społeczność SP 1 na toruńskiej starówce znana jest z wieloletniego zaangażowania na rzecz WOŚP i licznych akcji wolontariackich. Serdecznie przyjęci zostali tutaj także uczniowie z Ukrainy. Jest ich obecnie 65 w gronie 344 wszystkich (licząc wraz z oddziałami przedszkolnymi). Zatem co piąty uczeń "Jedynki" to dziś Ukrainiec - to znak naszych czasów.

-Jestem bardzo dumna z tego, że to wyzwanie jako szkoła udźwignęliśmy. Pierwsze miesiące były trudne, bo np. świeżo przybyli uczniowie z Ukrainy z marszu przystępowali do egzaminu ósmoklasisty. Identycznie jak inne szkoły w kraju nie mieliśmy wypracowanych metod działania w przypadku fali dzieci uchodźców. Daliśmy jednak radę i pod względem edukacyjnym, i czysto ludzkim. Dziś polscy i ukraińscy uczniowie i się przyjaźnią, i czasem wchodzą w konflikty. A to znaczy, że po prostu jest normalnie - mówi Agnieszka Podraza-Karakulska, dyrektor SP nr 1 w Toruniu.