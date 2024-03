Gdzie w Toruniu powstaną nowe ścieżki rowerowe?

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Poznańskiej

W ramach tego zadania na odcinku ok. 1,9 km od ulicy Andersa do Szubińskiej zostanie wybudowana droga rowerowa z chodnikiem oraz ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto projekt przewiduje przebudowę chodnika, zjazdów, zatok autobusowych i oświetlenia ulicznego. Przybliżona wartość zadania wynosi ok. 4 mln zł.

W tym roku będą trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy połączenia rowerowego mostu im. Józefa Piłsudskiego z planowaną trasą rowerową wzdłuż mostu kolejowego i ulicą Rudacką. Przedmiotem tego projektu jest budowa infrastruktury pieszo-rowerowej po południowej stronie Wisły, łączącej most drogowy z mostem kolejowym wraz z dowiązaniem się do ulicy Rudackiej. Nowa droga rowerowa przebiegająca wzdłuż ulicy Kujawskiej i Dybowskiej będzie się łączyć z drogą rowerową na ulicy Rudackiej, prowadzącej do przeprawy mostowej gen. Elżbiety Zawackiej. Wytyczenie trasy będzie polegało na przebudowie pasa drogowego wraz z przebudową infrastruktury podziemnej. Oprócz wybudowanej drogi rowerowej i chodników, przebudowane zostaną także skrzyżowania i wprowadzona nowa organizacja ruchu. Szacunkowy koszt inwestycji to ponad 2,3 mln zł.