Godne zarobki w Sejmie? Posłowie zarabiają więcej niż sądzisz! Za co dokładnie? NIK wylicza

Ile tak naprawdę zarabiają politycy? Okazuje się, że kwota ta nie jest mała już w swojej podstawie, a wielu z nich dorabia poprzez członkostwo w rozmaitych komisjach i podkomisjach... Które nie zawsze realizują swoje zadania... Czy też jakiekolwiek działania. Ile wynoszą zarobki posłów? Co się składa na budowanie przez nich majątku?

Podwyżki pensji posłów oraz kluczowych osób w państwie

Zarówno wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, jak i wiceprezesowie Rady Ministrów, podobnie jak Prezes Najwyższej Izby Kontroli zarabiają podobną kwotę, która wynosi około 18,2 tys. złotych brutto. Mają tu również specjalny mnożnik wynagrodzenia zasadniczego (7,98), a także dodatek funkcyjny (2,24). Z kolei pod koniec lipca 2021 roku prezydent Andrzej Duda wprowadził podwyżki dla najważniejszych osób w państwie, a także dla posłów. W przypadku Prezesa Rady Ministrów zarobki miesięczne wzrosły z 14,7 tys. zł brutto aż do 20,5 tys. zł brutto. Ministrowie zamiast 12,7 tys. zł brutto, miesięcznie zarabiają 17,8 tys. zł. W przypadku posłów zarobki uposażenia wynosiły 8 tys. złotych brutto. Jednak i one wzrosły.

NIK przedstawia wyliczenia poselskich zarobków

Do podstawy uposażenia posłów, która wynosi 8 tys. złotych brutto miesięcznie trzeba dodać nieopodatkowaną dietę wynoszącą 2,5 tys. złotych. Z kolei po podwyżce kwoty te kolejno wyniosły: 12 826,61 zł brutto uposażenia, a także 4 008,33 zł. Oznacza to, że posłowie zarabiają 16,8 tys. złotych brutto miesięcznie.

Posłowie zarabiają więcej niż się podaje?

Najwyższa Izba Kontroli zajmuje się sprawdzaniem wykonania budżetów kluczowych instytucji państwa. Dotyczy to również Sejmu i Senatu. W specjalnym wystąpieniu pokontrolnym, które poświęcone było Kancelarii Sejmu, NIK przedstawiła wyliczenia poświęcone wszystkim pracownikom tejże kancelarii - uwzględniając przy tym posłów. Okazuje się, że właśnie oni ostatecznie zarabiają o wiele więcej, aniżeli wynikałoby to z podawanych stawek.

Ile wynosi faktyczne uposażenie posłów?

Faktycznie posłowie w uposażeniu średnio otrzymują 15,211,5 zł. Daje to niemal o 2,4 tys. złotych wyższą kwotę od tej, jaka widnieje w rozporządzeniu wprowadzonym przez prezydenta. Co więcej, kwota NIK uwzględnia jedynie 376 posłów zatrudnionych. Pozostali łączą politykę z działalnością gospodarczą i pracą zawodową, nie pobierają więc uposażenia.

Dodatki dla posłów - ile i za co?

Z czego wynika wyższa kwota faktycznego uposażenia? Posłowie zarabiają praktycznie o 19 procent więcej, ponieważ uwzględnia się w tym (najprawdopodobniej) wysokość odprawy związanej z osobami, którzy w trakcie trwania mandatu poselskiego przechodzą na emeryturę - wtedy dostają oni odpowiednik trzymiesięcznego uposażenia. Najwięcej dodatkowych zarobków wynika jednak z bardzo rozbudowanego systemu dodatków do uposażeń.

Według raportu NIK przewodniczący rozmaitych komisji dostają aż 20 procent dodatku do uposażenia. Z kolei ich zastępcy 15 procent. Pozostali członkowie komisji UE, ds. służb specjalnych, ustawodawczej i finansowej otrzymują 10 procent dodatku do uposażenia. W przypadku komisji ds. finansów dodatek zwiększa się do poziomu 15 procent, gdy pracują nad projektem ustawy budżetowej, a także gdy pracują nas sprawozdaniem z jej wykonania. Z kolei posłowie reprezentujący Sejm przed TK mają jednorazowy dodatek wynoszący 15 procent uposażenia.

Problem niepracujących podkomisji

Szefowie podkomisji stałych otrzymują dodatek wynoszący 10 procent. Okazuje się, że problem pojawia się w związku z tym, że choć liczba podkomisji stale rośnie, realnie nieraz w ogóle się nie spotykają - a dodatki do kieszeni posłów płyną. O sprawie mówił aktywista i autor portalu SkrotPolityczny.pl, Radosław Karbowski. Przedstawił on analizy dotyczące 2022 roku. Wtedy też w Sejmie działało 60 stałych podkomisji sejmowych. Każdy przewodniczący otrzymywał 1,3 tys. złotych brutto miesięcznie. Sami tylko oni kosztowali podatnika ponad 900 tysięcy złotych brutto, a do tego dochodzą jeszcze zastępcy oraz inni członkowie komisji.

Posłowie nie chodzą na komisje, a zarabiają?

Problemem nie jest sam fakt istnienia komisji i podkomisji. Problem tkwi w tym, że częstotliwość ich spotkań w ciągu roku jest mizerna. Średnio spotykały się one 2,93 raza w 2022 roku, co daje nawet mniej niż jedno spotkanie na cztery miesiące. Aż pięć podkomisji nie odbyło żadnego spotkania w ciągu całego roku. 15 z nich miało tylko po jednym spotkaniu. Problemem są sytuacje, w których dochodzi np. do jednego spotkania podkomisji, która w zasadzie wybiera przewodniczącego i na tym poprzestaje. Później mijają nawet lata, nim odbędzie się kolejne spotkanie.