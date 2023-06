Groźnie wyglądające zderzenie w Toruniu. Na miejscu dwa zastępy straży pożarnej

Do zderzenia doszło około godziny 11 w Toruniu. Na ulicy Poznańskiej zderzyły się dwa samochody osobowe.

Miejsce zdarzenia zabezpieczali strażacy dwóch zastępów Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki ratowniczo-Gaśniczej numer 2 w Toruniu. Utrudnienia drogowe na odcinku, na którym doszło do kolizji, trwały przez około godzinę po zderzeniu.

Na Rubinkowie autobus potrącił kobietę

To kolejny, groźnie wyglądający wypadek, który miał miejsce w Toruniu w ostatnim czasie. W środę, 7 czerwca, w godzinach popołudniowych doszło do niebezpiecznego zdarzenia na skrzyżowaniu ulic Dziewulskiego i Jamontta, na toruńskim Rubinkowie. Autobus MZK potrącił kobietę. Poszkodowana została przetransportowana do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń w tej sprawie wynika, że kierowca autobusu miał nie ustąpić pierwszeństwa pieszej. Liczący 59 lat kierujący został poddany badaniu na obecność alkoholu. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Dokładne okoliczności tego zdarzenia bada policja w Toruniu.