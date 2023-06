Lody na starówce w Toruniu: część 2. Ceny, smaki i zupełnie nowe miejsca! [zdjęcia]

W tym roku na starówce w Toruniu panuje prawdziwy lodowy zawrót głowy! Tylu punktów sprzedaży tego zimnego przysmaku nigdy jeszcze dotąd w centrum nie było. Pojawiły się też zupełnie nowe, ciekawe punkty - np. w samym Ratuszu Staromiejskim czy na przeciwko Collegium Maximum.

Zobacz wideo: Tyle trzeba zapłacić za ogródek letni na starówce

Naszą wędrówkę po starówce kontynuowaliśmy we wtorkowe popołudnie. Przypomnijmy, że wcześniej odwiedziliśmy i opisaliśmy Czytelnikom ponad dziesięć punktów sprzedaży lodów. Zaczęliśmy, jakże by inaczej, od kultowych lodów u Lenkiewicza. Gałka w tym sezonie kosztuje 8 zł, ale jest ogromna. Przy ul. Szerokiej, Chełmińskiej i Królowej Jadwigi najczęściej lodziarnie sprzedawały gałkę po 6,5-7 zł. Wszędzie byli klienci. Nie inaczej było we wtorek. Choć to dzień powszedni, ruch przy okienkach i budkach z lodami był non stop. Ceny? Smaki? Nowości? Oto nasze obserwacje.

Nowe punkty na toruńskiej starówce: "Lody ratuszowe" u artystki i "Gelato Naturalne"

"Lody ratuszowe" to absolutna nowość. Tak nazywa się punkt w samym Ratuszu Staromiejskim. Każdy wie, że trudno o bardziej prestiżową lokalizację. I choć nie jest wielki, ruch tutaj duży. Punkt prowadzi Regina Fydrych-Porębska, artystka, twórczyni m.in. pięknej ceramiki.

- Lody mam tutaj dopiero od miesiąca. wcześniej w tym pomieszczeniu prowadziłam galerię - objaśnia pani Regina. - Jeszcze nie wszystko jest gotowe, czekam na niektóre sprzęty. Ale lody są! Rzemieślnicze, sprowadzane z Wrocławia, naturalne, uczciwej i pyszne.

Tutaj lodowe porcje, do wyboru w kilku smakach, kosztują: 5 zł, 7 zł, 8 i 9 zł. Oczywiście, cena zależy od wielkości. Maluchowi można kupić przysmak w wersji mini, a samemu zaserwować sobie opcję XL. Chłodzący deser sprzeda nam albo sama artystka, ale jej przesympatyczna pracownica. Kolejna nowość na starówce to wesoła budka na kółkach na Placu Rapackiego, ustawiona na przeciwko Collegium Maximum. To "Gelato Naturalne". Porcja tych rzemieślniczych lodów kosztuje tylko 5,5 zł. Do wyboru mamy smaki: czekoladowy, ciasteczkowy i słony karmel z orzechami. Ale na pokuszenie wodzą też owocowe lody sorbetowe oraz lemoniada (napój kosztuje 6,5 zł). Jak zauważyliśmy, chętnie podchodzą tutaj młodsi i starsi zmierzający od strony przystanków MZK i Bydgoskiego Przedmieścia. I interes się kręci!

Piekarnia Bartkowskich kusi w dwóch punktach. Wybór smaków przyprawia o zawrót głowy!

Piekarni Bartkowskich nikomu w Toruniu przedstawiać nie trzeba - to marka znana i lubiana. W sezonie letnim kusi dodatkowo na starówce lodami właśnie. Punkty pod nazwą "Doppio" ma dwa: przy Wałach gen. Sikorskiego (wraz z ogródkiem) oraz przy ul. Różanej. - Ważąca 100 gramów porcja naszych naprawdę pysznych lodów kosztuje tylko 6 zł - zachwala Katarzyna Bartkowska.

Sprawdziliśmy. Cena faktycznie taka, porcja naprawdę duża, obsługa młoda i uśmiechnięta. A jaki wybór gatunków i smaków! W punkcie przy Wałach klienci przy nas nie mogli się zdecydować. Wybierać mogli między typowymi lodami mlecznymi a sorbetami. Wśród tych pierwszych lodów do wyboru mieli m.in. takie smaki: szarlotka, masło orzechowe, śmietanka, czekolada, ciasteczkowe, tiramisu, wiśnia, kawa, ananas. Ale są i inne...

Wygląda na to, że jeśli ktoś ma w Toruniu przegonić w lodowej ofercie Lenkiewicza, to mogą to być Bartkowscy. Oczywiście, rywalizacja cieszyć może najbardziej klientów. Nie jest tajemnicą, że konkurencja oznacza zabieganie o klienta: jakością, cena, obsługą, urokami i wygodą miejsca do konsumpcji.

Ulica Różna i Łuk Cezara - ależ tu się zrobiło smacznie! Kusi popularne "okienko" i "Zakątek Smaku"

Naszą wędrówkę po starówce tym razem zakończyliśmy pod Łukiem Cezara. Zanim tu dotarliśmy, byliśmy na Różanej. Każdy torunianin wie, że od lat działa tutaj popularne okienko z lodami, goframi i rurkami z bitą śmietaną. W tym sezonie też jest oblegane - sympatyczna, młoda sprzedawczyni praktycznie nie miała chwili oddechu. Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

Gdzie dobrze zjeść w Toruniu i okolicach?

Toruń Retro!

Sport w Toruniu

Jakie lody oferuje okienko? Świderki małe i duże (8,5 zł i 9,5 zł), lody włoskie małe i duże (7,5 zł i 8,5 zł) oraz gamę lodowych deserów. Najdroższy zestaw to lody z bitą śmietaną, owocami, bakaliami i polewą za 19 zł. Ale to absolutnie nawet nie połowa tego małego okienka! W sprzedaży ma ono też gofry z rozmaitymi dodatkami (też "schodzą jak ciepłe bułki") oraz tradycyjne rurki z kremem. A kto wodzi na pokuszenie pod Łukiem Cezara? Tam, gdzie konwalia sprzedaje od lat znana torunianom starsza pani, działa Piekarnia K.S. Finc. W niej natomiast - "Zakątek Smaku". Pod tą nazwa też sprzedawane są tutaj lody- z lady chłodniczej wystawionej przed lokalem.

To lody rzemieślnicze, w kilku smakach do wyboru (od klasycznych po egzotyczne, owocowe). Ceny? Jak na starówkę całkiem atrakcyjne. Gałka kosztuje tutaj 4,5 zł. Porcję składającą się z dwóch gałek kupimy natomiast za 7,5 zł. I jest to już porcja naprawdę porządna, która zaspokoi najbardziej spragnionego lodowej przyjemności smakosza. A do tego, jak zachęca wywieszka, można tutaj "mieszać smaki".

CZEAKMY NA OPINIE. A które lody w Toruniu polecają nasi Czytelnicy? Które punkty warto jeszcze odwiedzić? Czekamy na komentarze! Ciąg dalszy naszej lodowej wędrówki po mieście na pewno nastąpi.

Ciąg dalszy naszej lodowej wędrówki po mieście na pewno nastąpi. Na razie zaskoczeni jesteśmy tak szeroką ofertą na samej starówce. A miło zbudowani tym, że absolutnie w każdym odwiedzonym punkcie, a było ich już 17, trafialiśmy na przesympatyczną i sprawną obsługę.