HIMARS-y dla Homara. Minister Mariusz Błaszczak podpisał umowę w Toruniu

]Aktualnie realizowana umowa na dostawę pierwszego dywizjonowego modułu ogniowego wyrzutni rakietowych Homar-A, w „konfiguracji amerykańskiej”, została podpisana w lutym 2019. Do polskich sił zbrojnych trafi 18 wyrzutni M142 HIMARS bojowych i 2 do szkolenia wraz z zapasem amunicji rakietowej GMLRS i ATACMS oraz szkolnej (LCRRPR). Zamówienie obejmuje również pojazdy dowodzenia, wozy amunicyjne i ciągniki ewakuacyjne oraz wsparcie logistyczne, szkoleniowe i techniczne. Dostawy elementów dla pierwszego dywizjonu Homar-A są już realizowane i potrwają do końca bieżącego roku.

Co nam da HIMARS

Wyrzutnie rakietowe HOMAR-A zapewnią niezbędne wsparcie ogniowe na rzecz Wojsk Lądowych poprzez wykonywanie głębokich uderzeń ogniowych. System pozwala na rażenie celów przeciwnika w obszarze działań operacyjnych (do 300 km). System Homar-A będzie wykorzystywał amunicję rakietową (naprowadzaną za pomocą systemów nawigacji inercyjnej i satelitarnej) zdolną do precyzyjnego rażenia celów na dystansach do 70 km, przy wykorzystaniu amunicji GMLRS oraz w obszarze działań operacyjnych na odległościach do 300 km, za pomocą pocisków rakietowych ATACMS.