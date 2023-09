Na toruńskim poligonie po raz pierwszy w Polsce zahuczały bojowe granatniki M-72

W szkoleniu wzięło udział kilkudziesięciu żołnierzy z całego kraju. Strzelanie bojowe realizowane było do kilku celów pancernych rozmieszczonych na odległościach od 200 do 250 metrów. Oczywiście całej akcji towarzyszył duży huk.

Najpierw teoria, potem praktyka

Łatwy w obsłudze

- Granatnik M72 jest celny, łatwy w obsłudze i skuteczny - twierdził jeden z nich. - Nie ma odrzutu, nic nie przeszkadza w trakcie strzelania. Nie wymaga pomocy drugiego żołnierza. Przygotowanie do strzału zajmuje kilkanaście sekund. Zdejmujemy z ramienia, zdejmujemy osłony, rozsuwamy, stawiamy przyrządy celownicze, stawiamy przeziernik i… strzelamy. Podstawowym granatnikiem, którego dotąd używaliśmy, był RPG-7. Nowy jest poręczniejszy, lżejszy, łatwiejszy do wyszkolenia. To dobry wybór.

Zasięg do 350 metrów

Granatnik M72 EC MK1, który dostarczyła norweska firma Nammo Raufoss AS, stanowi jedną z najnowszych wersji rodziny lekkich granatników jednorazowych M72 LAW (Light Anti-tank Weapon). Waży zaledwie 3,5 kg. W wyrzutni mieści się pocisk o zasięgu do 350 metrów z głowicą kumulacyjną, zdolną do przebicia co najmniej 450 mm pancerza (choć w warunkach testowych uzyskiwano wyższą przebijalność). To wartość wystarczająca do zniszczenia większości pojazdów opancerzonych, a nawet czołgów. Granatnik posiada szynę Picatinny, która umożliwia montaż dodatkowych przyrządów obserwacyjno-celowniczych.