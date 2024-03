Toruń zamierza kupić nowe tramwaje. Może być ich aż 20!

Konstale będą wycofywane

- Musimy wciąż wspomagać się wysłużonymi Konstalami - mówi Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy MZK. - Dzięki kolejnym zakupom nowoczesnych wozów obsługują one jednak coraz mniej kursów i – w miarę pozyskiwania nowego taboru – będzie ich jeszcze mniej aż do całkowitego wyłączenia z eksploatacji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że 18 spośród starych Konstali zostało kompleksowo zmodernizowanych.

Pierwsze nowoczesne tramwaje pojawiły się w Toruniu w 2014 i 15 roku. Było to 17 Swingów zakupionych w ramach projektu "Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City" . Pięć kolejnych dotarło do naszego miasta na przełomie 2021 i 2022 roku. Zakupiono je w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”. Są to tramwaje 30-metrowe, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, pięcioczłonowe, niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, monitoring wizyjny, komputer pokładowy, WiFi, urządzenia do sprzedaży biletów, system zapowiedzi głosowych i wizualnych przystanków, monitory reklamowe. Zastosowane w nich rozwiązania techniczne pozwalają na oszczędzanie energii, z możliwością oddawania energii elektrycznej do sieci trakcyjnej. Istotną kwestią wartą zaznaczenia jest wysoki poziom bezpieczeństwa nowego taboru.