Ile rodzina kibiców zapłaci za wyjście na żużel? W Toruniu najdrożej w całej PGE Ekstralidze!

W bieżącym sezonie żużlowe mecze odbyły się już we wszystkich miastach, które posiadają kluby w PGE Ekstralidze, a to oznacza, że możemy porównać ceny biletów. Dla kibiców z Torunia, którzy chcą pójść na zawody całą rodziną, nie mamy dobrych wiadomości - tak dużo, jak na Motoarenie, nie zapłacą na żadnym innym stadionie.

Wyobraziliśmy sobie, że na żużel pragnie się wybrać czteroosobowa rodzina - dwoje dorosłych z dwójką dzieci, z których młodsze ma tylko 10, a starsze 14 lat. Nasi kibice nie potrzebują luksusu i z góry rezygnują z możliwości obejrzenia zawodów z sektorów VIP - wystarczą im możliwie najtańsze bilety ze wszystkich, jakie są oferowane przez poszczególne kluby. Żużlowa rodzina chętnie skorzysta za to ze zniżek, jeśli tylko takie są proponowane. Sprawdziliśmy w naszym redakcyjnym archiwum, że przed rokiem pod tym względem najdrożej było w Toruniu, a najtaniej we Wrocławiu. Od tamtej pory palmę pierwszeństwa pod względem najtańszego rodzinnego pakietu przejęło Leszno, za to Toruń, niestety, także w tym sezonie ma najmniej przyjazną ofertę.

Bez rodzinnych pakietów

Na Motoarenie próżno szukać sektora rodzinnego lub jakichkolwiek zniżek dla rodzin, które przygotowałby KS Toruń. W przeszłości dwójka dorosłych z dwójką dzieci mogła obejrzeć mecz z drugiego wirażu stadionu bez głębokiego sięgania do kieszeni - strefa zielona była oficjalnie nazywana strefą rodzinną i można było kupić na nią łączony bilet 2+2. Obecnie toruński klub zrezygnował ze wszelkich pakietów rodzinnych, a w bieżącym sezonie dodatkowo zrównał ceny biletów na strefie zielonej ze strefą niebieską, przez co ta pierwsza świeci na meczach pustkami.

Bilet normalny na ligowe spotkanie w Toruniu kosztuje 55 złotych, a ulgowy (powyżej 7. roku życia) 45 złotych, co oznacza, ze nasi rodzice z dwójką dzieci za obejrzenie jednego meczu For Nature Solutions KS Apatora muszą zapłacić aż 200 złotych. To zdecydowanie najwyższa cena w Polsce - we wszystkich innych klubach istnieją bardziej korzystne opcje dla rodzin, niekiedy na całkowicie innym poziomie cenowym.

To jednak nie wszystko - KS Toruń to także jedyny klub w całej PGE Ekstralidze, który nie ma żadnej zniżki dla studentów - bilet ulgowy obowiązuje tylko osoby do 18. roku życia, co oznacza, że taniej na stadion nie wejdą nie tylko żacy, ale nawet maturzyści. Ulgowych wejściówek nie ma w Toruniu również dla seniorów - brakuje ich jeszcze tylko w Lesznie. Jedyna oferta przygotowana przez torunian obok wspomnianych biletów za 55 i 45 zł (nie licząc wejściówek na trybunę główną) to bilet dziecięcy do 7. roku życia, który kosztuje 15 złotych.

W Lesznie za 84 zł, we Wrocławiu za 90 zł...

W innych miastach propozycje dla rodzin są tymczasem nieporównywalnie korzystniejsze. Stadion w Lesznie jest podzielony na szereg sektorów, wśród których nie brakuje sektora rodzinnego. Bilet normalny kosztuje tam 37 złotych, za to kupno wejściówki dziecięcej lub szkolnej (do ukończenia szkoły podstawowej) wiąże się z wydatkiem w wysokości zaledwie 5 złotych. Dwójka dorosłych z dwójką dzieci obejrzy więc mecz już za 84 złote - oznacza to, że nawet za dwa spotkania Fogo Unii wyda mniej pieniędzy niż w Toruniu za jedno.

Bardzo przystępną ofertę ma także klub z Wrocławia - kibic do 15. roku życia może wejść na wybrane miejsca na Stadionie Olimpijskim już za 10 złotych. Bilet normalny na te same sektory kosztuje natomiast 35 złotych, dzięki czemu czteroosobowa rodzina będzie mogła kibicować za 90 złotych. Również 10 złotych kosztuje bilet do 15. roku życia w Gorzowie - przy cenie normalnej wejściówki na poziomie 45 złotych okaże się, że rodzina zapłaci za jedne zawody 110 złotych. Identyczny wydatek czeka rodzinę chcącą wejść na mecz w Częstochowie, choć układ cen przedstawia się tam nieco inaczej - bilet ulgowy od 13. roku życia kosztuje 30 złotych, za to dzieci do 12. roku życia nie muszą płacić zupełnie nic.

W Krośnie dla młodych kibiców przygotowano bilet "Junior", co przy biletach dla dorosłych od 45 złotych da łączną cenę 140 złotych. Najdrożej - po Toruniu - jest w Lublinie i Grudziądzu. Na stadionie Motoru szczególnie wysokie są ceny normalnych wejściówek (60 złotych), jednak bilet dziecięcy kosztuje tam 30 złotych, co przy dwójce dorosłych i dwójce dzieci daje możliwość obejrzenia meczu za 180 złotych. Identyczną łączną kwotę trzeba wydać w Grudziądzu - 50 złotych kosztuje bilet normalny, a 40 ulgowy. W porównaniu z Toruniem nasza rodzina nawet w Lublinie i Grudziądzu i tak zapłaci więc za żużel na żywo o 20 złotych mniej. Być może gdyby KS Toruń zdecydował się przywrócenie tańszych biletów na strefę zieloną, wówczas także w tej części stadionu nie byłoby aż tylu wolnych miejsc?