Toruń. Prezydent potwierdza: tego dnia tramwaje zaczną kursować między centrum a Jarem

Linia na Jar: najwięcej do zrobienia na Legionów

Zanim to się stanie, trzeba dokończyć budowę nowej trasy. Prace są bardzo zaawansowane. Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowego na Legionów (wraz z tym przejazdem) zaawansowanie wynosi 86 procent. Na Szosie Chełmińskiej, między placem NOT-u a targowiskiem miejskim ukończono ostatni fragment torowiska. W tym rejonie ukończono budowę wodociągów, na finiszu jest przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej. Trwa tam także korytowanie, wykonywanie stabilizacji i układanie kruszywa pod nową jezdnię Szosy Chełmińskiej, a także budowa chodników. Między targowiskiem a ulicą Dekerta rozpoczęło się układanie pierwszych warstw asfaltu. Trwa tu już montaż sieci trakcyjnej, podobnie jak na innych fragmentach Szosy Chełmińskiej (w rejonie jej skrzyżowań z trasą średnicową i ulicą Długą) oraz na Długiej.