Ile w Toruniu zarobi kucharz? Restauracje w maju oferują od 4,5 do 8 tys. zł brutto. To godna płaca?

Tylko w kulinarnych programach telewizyjnych praca kucharza to przygoda i sama przyjemność. Tak naprawdę to ciężka harówka. Jak jest wynagradzana? Oto zarobki, które w maju oferują lokale w Toruniu poszukujące kucharzy.

Zarobki oferowane w Toruniu są różne - zależą od lokalu, stanowisku, zakresu obowiązków. Pub Mentzen na starówce dla przykładu szuka kucharza - pomocnika kucharza i oferuje mu 28-30 zł brutto za godzinę pracy. Od 5 do 8 tysięcy zł brutto miesięcznie - takie wynagrodzenie oferuje z kolei restauracja Nova 22 w śródmieściu kucharzowi, który będzie miał przynajmniej dwa lata doświadczenia. I jest to na początku maja jedna z najwyższych stawek płacowych, jakie zdradzają w ogłoszeniach szukające kucharzy lokale.

"Pełna dyspozycyjność - minimum 180 godzin miesięcznie"

Nova 22 to restauracja, która cieszy się już renomą. Od kandydata do pracy oczekuje o wiele więcej niż tylko wspomnianego doświadczenie. Powinien on po pierwsze być w pełni dyspozycyjny. "Minimum 180 godzin w miesiącu" - uprzedza pracodawca. Lokal wymaga też znajomości różnorodnych kuchni oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się trendów gastronomicznych, a także doskonałej znajomości technik kulinarnych, w tym gotowania, smażenia, pieczenia, grillowania, blanszowania, duszenia. Poza tym oczekiwana jest "zdolność do pracy pod presją czasu i utrzymywania wysokiej jakości dań nawet w czasach dużego obłożenia".

Co w zamian? Wspomniane wynagrodzenie "od 5 do 8 tys. zł brutto", ale też możliwość rozwoju zawodowego i pracy z profesjonalistami. "Jeśli jesteś gotowy podjąć wyzwanie w wymagającym, ale pełnym pasji środowisku gastronomicznym, zapraszamy do aplikowania!" - czytamy w anonsie (aplikować można np. przez portal OLX).

W okolicach 7,5 tysięcy złotych brutto

Jak wynika z aktualnych, majowych ofert prac, w których zdradzane są zarobki, najczęściej w Toruniu oferuje się widełki od 5,5 do 7,5 tys. zł brutto. Czasem trochę więcej...

Więcej informacji z Torunia i okolic przeczytasz >>>TUTAJ<<<< Od 6,5 do 7,5 tys. zł brutto - takimi zarobkami kusi kucharza restauracja Piernicova przy ul. Przedzamcze. Oczekuje przynajmniej roku - dwóch doświadczenia oraz gotowości do pracy zmianowej. Lokal zapewnia, że gwarantuje realny rozwój zawodowy - pod okiem szefa kuchni Bartłomieja Witkowskiego, laureata licznych konkursów gastronomicznych krajowych i zagranicznych. Od 7 do 7,5 tys. zł - to z kolei płacowa propozycja restauracji Loft 79 przy ul. Dąbrowskiego. "Oferta skierowana jest do osób, które pracowały już na kuchni. Tylko poważne oferty - zależy nam na długiej współpracy. Dla chętnych młodych kucharzy spoza Torunia istnieje opcja wynajmu pokoju w dobrej lokalizacji, w bardzo dobrym standardzie i na dobrych warunkach. Jeżeli w sercu masz ogień i pasję do gotowania i nie boisz się wyzwań to pasujesz do nas jak ulał" - zachęca restauracja.

Od 4,8 do 4,9 tys. zł brutto w ciągu miesiąca zarobi natomiast kucharka, której do pracy poszukuje Zajazd Pieprz i Wanilia przy ul. Płockiej. To jednak nie jest praca codzienna. "Praca w co drugi dzień po 10 godzin lub dorywczo przy imprezach"- podaje lokal. Wymaga doświadczenia. I objaśnia, że stawka dzienna to 22 zł za godzinę na rękę, a nocna - 24 zł. Natomiast stawka podczas pracy przy weselach to 29 zł netto (minimum 350 zł za wesele). Polecamy: Obejrzyj najlepsze zdjęcia naszych fotoreporterów >>> TUTAJ <<<

A jeśli stawki godzinowe, to jakie? Pub Mentzen, Dom Sushi i Planeta Kebab

Pub Mentzen na starówce ogłosił, że szuka kucharza - pomocy kuchennej. oferuje 28-30 zł brutto za godzinę. Oczekiwania wobec kandydatów? Doświadczenie i gotowość do pracy w godzinach nocnych.

Dom Sushi na starówce oferuje kucharzowi stawkę godzinową w wysokości 30-32 zł brutto. Planeta Kebab w ogłoszeniu kusi wyższym wynagrodzeniem - 35-40 zł brutto. WAŻNE. Ile zarabiają kucharze w Polsce? Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 4 850 zł brutto. Co drugi kucharz otrzymuje pensję od 4 150 zł do 6 040 zł. 25 procent najgorzej wynagradzanych kucharzy zarabia poniżej 4 150 zł brutto. Na zarobki powyżej 6 040 zł brutto może liczyć grupa 25 procent najlepiej opłacanych kucharzy -podaje Sedlak&Sedlak na portali wynagrodzenia.pl (od lat przygotowuje raporty płacowe dla różnych profesji).

