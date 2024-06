Kujawsko-Pomorskie. Wojsko sprzedaje tanie mieszkania i dzierżawi nieruchomości. Co ma w ofercie w czerwcu? Toruń, Bydgoszcz, Włocławek Małgorzata Oberlan

Pierwsze mieszkanie na sprzedaż we Włocławku znajduje się przy ul. Kaliskiego 89/41. AMW (wszystkie fot.) Zobacz galerię (7 zdjęć)

Agencja Mienia Wojskowego ma w czerwcowej ofercie w Kujawsko-Pomorskiem mieszkania oraz działki na sprzedaż, a także lokale pod usługi do wynajęcia. To nieruchomości w Toruniu, Bydgoszcz, Włocławku i nie tylko. Co i gdzie konkretnie? Oto szczegóły.