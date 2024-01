Ilu mieszkańców ma Toruń? Znów nas ubyło! Z roku na rok torunian coraz mniej

Już od kilku lat w Toruniu obserwuje się spadki w liczbie mieszkańców. Torunian w zeszłym roku znowu ubyło. Liczba zameldowań na pobyt stały lub czasowy zmalała o ponad 1800 w porównaniu z rokiem 2022. Ilu mieszkańców ma Toruń obecnie?

Toruń w liczbach

Dane z 31 grudnia 2023 roku pokazują, że w Toruniu zameldowanych mieszkańców stałych jest 172 023, na pobyt czasowy zameldowało się natomiast 6230 osób. To mniej niż w latach poprzednich. Z każdym rokiem Torunian ubywa, co pokazują statystyki zgromadzone od 2000 roku. 23 lata temu w Toruniu zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 209 472 mieszkańców. Do 2002 roku liczba ta oscylowała wokół trochę ponad 209 tysięcy. Później jednak zaczęła drastycznie spadać. W 2003 roku odnotowano, że mieszkańców w Toruniu było już 206 tysięcy, w roku kolejnym już 204 tysiące.

Granica 200 tysięcy mieszkańców zachowała się tylko do 2010 roku. Liczba osób zameldowanych w Toruniu wynosiła wówczas 200 795. Z każdym rokiem mieszkańców ubywało mniej więcej o tysiąc. W 2018 roku liczba zameldowanych na pobyt stały i czasowy wyniosła już tylko 190 542. W roku torunian znowu ubyło i było ich trochę ponad 189 tysięcy. Dramatyczny niż odnotowano w roku 2020 i 2021, czyli w szczycie pandemii. W roku 2020 Toruń stracił 4047 mieszkańców, rok później natomiast 2856. Zażegnanie pandemicznego kryzysu jednak nie polepszyło sytuacji. W 2022 roku liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się do 180 077, a w roku 2023 do 178 253.

Pobyt czasowy

Sytuacja z mieszkańcami Torunia, którzy zameldowani są na pobyt stały, od 2000 roku wygląda niemal tak samo – torunian ubywa. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku zameldowania na pobyt czasowy. Liczby są różne. W 2000 roku liczba wynosiła 6785 osób, rok później o blisko tysiąc więcej, co utrzymało się do 2006 roku, w którym odnotowano kolejny skok do blisko 8,5 tysiąca osób. Liczba zameldowanych na pobyt czasowy zmniejszyła się dopiero w 2016 roku. Spadła wówczas o blisko tysiąc. W latach 2017– 2019 czasowych mieszkańców znowu przybyło do ponad 8 tysięcy. Lata pandemii i w pobytach stałych są zauważalne. Z 8 tysięcy liczba zameldowanych na pobyt czasowy spadła do 5950. W latach 2021–2023 utrzymała się na poziomie 6200.

W jakiej części miasta jest najwięcej mieszkańców?

Toruń podzielony jest na 24 części. Najwięcej mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy bądź stały odnotowano na Chełmińskim Przedmieściu – łącznie 31 645 osób; Rubinkowo – łącznie 21 858 osób; Bydgoskie Przedmieście – łącznie 20 711 osób; Na Skarpie – łącznie 20 618 osób. Najmniej mieszkańców zamieszkuje Rudak – łącznie 963 osoby; Starotruńskie Przedmieście – łącznie 172 osoby; Katarzyna – 32 osoby, Barbarka – 5 osób.

Kogo jest więcej?

Jak donoszą statystyki prowadzone przez Urząd Statystyczny, w Toruniu rodzi się więcej chłopców niż dziewcząt. Niewielka przewaga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet utrzymuje się w pierwszych trzech grupach wiekowych, czyli od 0 do 14 roku życia. Od 15 roku życia tendencja ta ulega odwróceniu. Największa różnica w liczebności kobiet nad mężczyznami w Toruniu widoczna jest jednak od 50 do 89 lat.

Wykształcenie a liczba ludności

Prawie 30% torunian w wieku 25–29 ma wykształcenie wyższe. W kolejnych grupach wiekowych liczba ta spada. Warto zaznaczyć, że wśród mieszkańców w średnim wieku – od 35 do 59 lat – przeważają osoby z wykształceniem średnim zawodowym i zasadniczym zawodowym. W grupie osób 70+ największą część stanowią osoby z wykształceniem podstawowym.

Wideo i.PL extra - wynagrodzenia prokuratorów